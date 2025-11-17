快訊

中日對立突破口在哪？ 日媒：高市難撤回發言、北京有內部壓力

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日相高市早苗 （右）「台灣有事」的國會答辯引起中日關係緊張，左為中國大陸國家主席習近平。法新社
日相高市早苗 （右）「台灣有事」的國會答辯引起中日關係緊張，左為中國大陸國家主席習近平。法新社

日相高市早苗「台灣有事」的國會答辯引起中日關係緊張，日本經濟新聞分析，雙方仍未找到化解對立的出口，如果高市撤回對集體自衛權的表述，等同限縮未來行使的空間，北京的對日立場若顯得「軟弱」，恐在國內引發批評。

日經指出，與歷任首相相比，高市在國會答辯對集體自衛權的表述確實更進一步，但這本來就是安全保障專家多年來反覆討論的假定情境。如果現在撤回，等於自行限縮未來行使集體自衛權的空間。

對高市而言，她在保守派與年輕世代都有相當高的支持度，要她按照中國大陸的要求撤回說法，並不容易。朝日新聞最新民調，高市內閣支持率69%，比10月剛上任的調查略升1個百分點，維持歷任首相少數的高支持度。內閣的不支持率從19%，小降至17%。

日經指出，中方一邊暗示高市的作法可能對日本經濟造成衝擊，一邊試探在國會屬少數派的高市政權，會對北京採取強硬姿態到什麼程度。日經認為北京方面自身也有壓力。

日經說，日本政壇中，日中之間的政治管道日益萎縮，也看不到如安倍政府時期，自民黨幹事長二階俊博那樣，能扮演溝通橋梁的重量級人物。一向被視為親中的公明黨，也已退出執政聯盟。

產經新聞報導，日外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日啟程赴北京，預計18日中國大陸外交部亞洲司長劉勁松協商，日方將再次說明，高市的答辯並沒有改變日本政府一貫立場。

日本經濟 北京 集體自衛權
延伸閱讀

日官員今赴陸協商「台灣有事」 北京20年首次再延發表中日民意調查

配合陸官方警示 陸文旅部公告：提醒大陸公民近期避免赴日旅遊

「台海有事」與中國軍演 學者：衝突機率增

嗆日力道足…中網友滿屏「一言為定」：新舊帳一起算

相關新聞

全球新冷戰襲來：強權對峙下台灣是海景第一排嗎？

二次世界大戰之後，世界局勢進入以美國為首的西方國家陣營，和以蘇聯為首的共產主義國家和盟友陣營兩大力量對峙的時期，從一九四七年「杜魯門主義」的提出，到一九九一年蘇聯解體，將近有半個世界的時間被稱為「冷戰」。之所以「冷」是因為強權之間沒有直接的軍事衝突，但在各方面彼此競爭。接下來全球開始了「全球化」的經貿整合，二○○○年代起中國成為世界工廠，一直要到二○一七年美國在日本安倍晉三前首相的說服之下，開始推動「印太戰略」，世界開始邁向美國與中國的戰略競爭（strategic competition），全球化的貿易體系也漸由「地緣經濟」（geoeconomics）的因素重塑，此時有愈來愈多的人們把現今世界描寫為「新冷戰」或「冷戰2.0」。有別於冷戰時期兩大陣營可以大致上隔絕、盡量不相往來，現今世界是一個全球化的世界，各國彼此互相依賴，因此這樣的強權對峙型態跟以往的冷戰時期很不一樣。

日官員今赴陸協商「台灣有事」 北京20年首次再延發表中日民意調查

中國大陸與日本近日因日本首相高市早苗有關「台灣有事」的國會答詢緊張關係升溫，外務省官員17日將啟程訪問北京，就此問題與中...

佐藤健打電話給我！ 寵粉經濟能讓日本娛樂反攻全球？

手機突然震動，螢幕上顯示是日本男星佐藤健的來電，接聽後不只可以看到偶像直播、彈吉他唱歌，還有機會被抽中與佐藤健一對一聊天；將佐藤健的LINE加進好友，時不時就會接到偶像傳來各種「寵粉」訊息，讓粉絲感覺與偶像的距離更靠近。 粉絲經濟如今正重塑全球娛樂產業版圖，走向互動和體驗的新時代。根據市調公司Future Market Insights報告，全球粉絲互動市場2025年規模將達72.4億美元，2035年預計將提高至378.9億美元；傳統粉絲互動正在轉變為沉浸式且可盈利的體驗……

民主剛果鈷礦場橋梁坍塌 至少32名非法礦工罹難

非洲中部國家剛果民主共和國東南部一名地方政府官員今天表示，當地一座鈷礦場昨天發生橋梁坍塌事故，造成至少32名非法礦工罹難

南韓跟大陸示好？東北亞三國 表述順序「韓中日」

中日關係緊張升高之際，南韓總統室將東北亞三國的官方表述順序統一為「韓中日」，確立把中國的位置放在日本之前。南韓總統室相關...

