快訊

普發一萬今起ATM開放！16家銀行8成機台支援 「4大狀況」恐領不到

華航機隊／公司護國神山737 當初只是短程市場的二手機

SBL史上最大假球簽賭案判決出爐 昔MVP柯旻豪7年刑判最重

Gavi推動子宮頸癌疫苗 140萬名女性免於死亡

中央社／ 日內瓦16日綜合外電報導

全球疫苗免疫聯盟（Gavi）今天宣布，一項為期3年、將人類乳突病毒（HPV）疫苗引進低收入國家的努力，已成功避免140萬名女性死於子宮頸癌

法新社報導，Gavi在聲明中指出，在聯盟與低收入國家共同努力下，「估計目前已有8600萬名女孩受到保護，免於罹患子宮頸癌的主要病因」。

這個組織為配合11月17日「全球消除子宮頸癌行動日」（World Cervical Cancer Elimination Day）發表聲明，指出已成功預防「約140萬例未來的死亡案例」。

感染HPV所導致的癌症對低收入國家的威脅尤其嚴重，這些國家往往缺乏篩檢服務及治療資源。根據Gavi統計，2022年全球35萬起子宮頸癌死亡案例中，有9成來自這些國家。

Gavi指出，非洲地區疫苗施打率從2014年的4%，大幅提升至2024年底的44%，甚至高於歐洲的38%。

這個聯盟表示，他們運用規模經濟（economies ofscale）成功降低價格，使大約50個較貧困國家能取得疫苗。

聲明指出：「Gavi成功爭取疫苗廠商投資HPV疫苗，如今Gavi支援的國家，每劑疫苗價格介於2.90到5.18美元（約新台幣91到162元），而其他地區則超過100美元（約新台幣3141元）。」

Gavi執行長尼西塔（Sania Nishtar）說：「這種通力合作，正帶動全球在消除這種影響女性的致命疾病方面取得重大進展。」但她同時警告，子宮頸癌目前平均每兩分鐘仍導致1名女性死亡。

2022年，世界衛生組織（WHO）正式支持將HPV疫苗接種從原先的兩劑改為單劑的建議，此舉使得現有疫苗數量能保護兩倍的人數。

子宮頸癌 疫苗 成功
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

桃園百日咳占全國近半 婦幼局研議孕婦TDaP疫苗補助

扯！醫院不清楚公費疫苗施打資格 民眾被收千元費用

學校打流感疫苗前一天才告知廠牌 家長怨太晚告知喪失「知的權利」

秋冬流感、新冠升溫 基隆新冠增Novavax JN.1疫苗今開打

相關新聞

中日對立突破口在哪？ 日媒：高市難撤回發言、北京有內部壓力

日相高市早苗「台灣有事」的國會答辯引起中日關係緊張，日本經濟新聞分析，雙方仍未找到化解對立的出口，如果高市撤回對集體自衛...

全球新冷戰襲來：強權對峙下台灣是海景第一排嗎？

二次世界大戰之後，世界局勢進入以美國為首的西方國家陣營，和以蘇聯為首的共產主義國家和盟友陣營兩大力量對峙的時期，從一九四七年「杜魯門主義」的提出，到一九九一年蘇聯解體，將近有半個世界的時間被稱為「冷戰」。之所以「冷」是因為強權之間沒有直接的軍事衝突，但在各方面彼此競爭。接下來全球開始了「全球化」的經貿整合，二○○○年代起中國成為世界工廠，一直要到二○一七年美國在日本安倍晉三前首相的說服之下，開始推動「印太戰略」，世界開始邁向美國與中國的戰略競爭（strategic competition），全球化的貿易體系也漸由「地緣經濟」（geoeconomics）的因素重塑，此時有愈來愈多的人們把現今世界描寫為「新冷戰」或「冷戰2.0」。有別於冷戰時期兩大陣營可以大致上隔絕、盡量不相往來，現今世界是一個全球化的世界，各國彼此互相依賴，因此這樣的強權對峙型態跟以往的冷戰時期很不一樣。

日官員今赴陸協商「台灣有事」 北京20年首次再延發表中日民意調查

中國大陸與日本近日因日本首相高市早苗有關「台灣有事」的國會答詢緊張關係升溫，外務省官員17日將啟程訪問北京，就此問題與中...

佐藤健打電話給我！ 寵粉經濟能讓日本娛樂反攻全球？

手機突然震動，螢幕上顯示是日本男星佐藤健的來電，接聽後不只可以看到偶像直播、彈吉他唱歌，還有機會被抽中與佐藤健一對一聊天；將佐藤健的LINE加進好友，時不時就會接到偶像傳來各種「寵粉」訊息，讓粉絲感覺與偶像的距離更靠近。 粉絲經濟如今正重塑全球娛樂產業版圖，走向互動和體驗的新時代。根據市調公司Future Market Insights報告，全球粉絲互動市場2025年規模將達72.4億美元，2035年預計將提高至378.9億美元；傳統粉絲互動正在轉變為沉浸式且可盈利的體驗……

民主剛果鈷礦場橋梁坍塌 至少32名非法礦工罹難

非洲中部國家剛果民主共和國東南部一名地方政府官員今天表示，當地一座鈷礦場昨天發生橋梁坍塌事故，造成至少32名非法礦工罹難

南韓跟大陸示好？東北亞三國 表述順序「韓中日」

中日關係緊張升高之際，南韓總統室將東北亞三國的官方表述順序統一為「韓中日」，確立把中國的位置放在日本之前。南韓總統室相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。