美軍航母部署加勒比海打擊販毒 東太平洋另襲運毒船

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美軍今天宣布，為加強反毒行動，一艘美國航空母艦已部署到加勒比海，此舉勢必激怒委內瑞拉，同時美軍也在東太平洋襲擊另一艘涉嫌運毒的船隻。

法新社報導，美國總統川普已下令在加勒比海增兵，作為反毒品走私行動的一環，但外界普遍猜測華府可能正考慮對委內瑞拉強人馬杜洛（NicolasMaduro）進行軍事介入行動。

負責監督在拉丁美洲和加勒比海地區軍力的美軍南方司令部（SOUTHCOM）先前表示，福特號（USSGerald R. Ford）航艦打擊群已進入其負責的轄區範圍。

美軍南方司令部今天在聲明中宣布，該打擊群已進入加勒比海，並表示此舉是遵照川普「瓦解跨國犯罪組織、打擊毒品恐怖主義以捍衛美國本土」的指令。

這支打擊群包括美國最先進的航空母艦、兩艘導彈驅逐艦，以及其他支援艦艇與軍機。這支打擊群將與已部署在加勒比海的多艘軍艦會合，此次部署行動被稱為「南方之矛行動」（Operation Southern Spear）。

美國南方司令部宣布，在執行該行動的過程中，昨天在東太平洋執行一次打擊，導致3名嫌犯喪生。

根據法新社對公開數據的統計，自9月展開這項反毒品走私的軍事行動以來，美軍已在國際水域擊斃至少83名被控運毒的人員。

美國沒有公布任何細節證實其主張，即在加勒比海和東太平洋進行的20多次襲擊中，所針對的人員確實是販毒者。

路透社報導，美國國會議員、人權團體和美國盟友對這些攻擊的合法性提出質疑。川普政府則表示，他們有權採取這些打擊行動，司法部也提供法律意見背書，主張執行任務的美軍人員可享有豁免權，免受起訴。

美國航空 美軍 毒品
相關新聞

陸反制日本…海警船巡航釣魚台領海 再發留學預警

中日緊張情勢陡升，大陸繼宣布於十七至十九日在黃海中部部分海域舉行實彈射擊後，大陸四艘海警船昨日前往具主權爭議的釣魚台「領...

反制日本 大陸下一步可能召回駐日大使

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言，中日緊張局勢升溫。中國大陸政府十四日先敦促民眾暫勿赴日本，十五日又宣布在黃海實彈射...

美批准南韓建造核潛艦 盼牽制中國

韓聯社十六日報導，美國海軍作戰部長考德爾十四日受訪被問到南韓核動力潛艦是否可能用於對抗中國大陸，並重塑南韓海軍在東亞區域...

中日對立突破口在哪？ 日媒：高市難撤回發言、北京有內部壓力

日相高市早苗「台灣有事」的國會答辯引起中日關係緊張，日本經濟新聞分析，雙方仍未找到化解對立的出口，如果高市撤回對集體自衛...

日官員今赴陸協商「台灣有事」 北京20年首次再延發表中日民意調查

中國大陸與日本近日因日本首相高市早苗有關「台灣有事」的國會答詢緊張關係升溫，外務省官員17日將啟程訪問北京，就此問題與中...

民主剛果鈷礦場橋梁坍塌 至少32名非法礦工罹難

非洲中部國家剛果民主共和國東南部一名地方政府官員今天表示，當地一座鈷礦場昨天發生橋梁坍塌事故，造成至少32名非法礦工罹難

