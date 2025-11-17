民主剛果鈷礦場橋梁坍塌 至少32名非法礦工罹難

中央社／ 盧本巴希16日綜合外電報導

非洲中部國家剛果民主共和國東南部一名地方政府官員今天表示，當地一座鈷礦場昨天發生橋梁坍塌事故，造成至少32名非法礦工罹難。

法新社報導，盧亞拉巴省（Lualaba）內政廳長永德（Roy Kaumba Mayonde）告訴記者，這座橋梁昨天倒塌時正好砸向礦場內一處積水區域，目前已經找到32具遺體，搜救行動仍在持續。

剛果民主共和國生產全球超過7成的鈷，這是一種對電動車、許多筆記型電腦和手機所需電池不可或缺的原料。

據估計，這個中非大國有超過20萬人從事規模龐大的非法鈷礦開採。

地方當局指出，這起橋梁倒塌事故發生在卡蘭多礦場（Kalando），當地位在省會柯威齊（Kolwezi）東南方約42公里處。

馬永德說：「儘管因豪雨和山崩風險，官方已禁止進入礦區，但非法礦工仍強行進入採石場。」

他表示，礦工們為穿越積水溝渠而急於通過臨時搭建的橋梁，導致橋梁不堪負荷而崩塌。

橋梁 剛果
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

卡達美國斡旋下 民主剛果與叛軍M23簽署新和平架構

基隆火車站害乘客慘摔判賠22萬 台鐵：雨天設警示牌加強刮水

新北市瑞芳側溝淤積恐釀積水 里長籲儘速改善

颱風海鷗登陸越南中部 數千人自沿海地區撤離

相關新聞

陸反制日本…海警船巡航釣魚台領海 再發留學預警

中日緊張情勢陡升，大陸繼宣布於十七至十九日在黃海中部部分海域舉行實彈射擊後，大陸四艘海警船昨日前往具主權爭議的釣魚台「領...

反制日本 大陸下一步可能召回駐日大使

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言，中日緊張局勢升溫。中國大陸政府十四日先敦促民眾暫勿赴日本，十五日又宣布在黃海實彈射...

美批准南韓建造核潛艦 盼牽制中國

韓聯社十六日報導，美國海軍作戰部長考德爾十四日受訪被問到南韓核動力潛艦是否可能用於對抗中國大陸，並重塑南韓海軍在東亞區域...

南韓跟大陸示好？東北亞三國 表述順序「韓中日」

中日關係緊張升高之際，南韓總統室將東北亞三國的官方表述順序統一為「韓中日」，確立把中國的位置放在日本之前。南韓總統室相關...

研發成本豁免取消 韓日澳及北約等買美武器恐漲價

南韓韓聯社、朝鮮日報引述消息人士於十六日報導，美國川普政府已決定取消南韓、日本、澳洲及北約盟國部分對美軍購的武器開發成本...

川普施壓委內瑞拉 幕僚猜測意在石油

美國川普政府對委內瑞拉施壓力道迅速升級，最大航空母艦「福特號」即將部署到委內瑞拉附近。川普真正目的只是如他所說的「打擊毒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。