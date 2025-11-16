聽新聞
0:00 / 0:00

陸赴日遊客仍多 估需時間發酵

聯合報／ 特派記者謝守真／上海報導

大陸近日不斷拉高對日本首相高市早苗的批判力度，官方並呼籲民眾避免前往，本報記者昨日實際前往上海浦東機場觀察，飛往日本的大陸旅客仍相當可觀。部分旅客直言，行程一時難以更動。也有人說，若出發日再晚幾天，可能會考慮取消。

昨日上午在浦東機場可見，中國國航、東方航空、吉祥航空、春秋航空等多個飛往日本航班，陸續出現準備登機的旅客，但態度大都低調。

一名準備前往福岡旅遊的柳小姐表示，「昨天才知道通知，我今天飛機，根本來不及」。談到民間反日情緒，柳小姐指目前氛圍「沒有過去那麼濃烈」。她認為消息才剛發布，估計還要一段時間才會發酵。

同行友人說，有些年輕人其實不太在乎（中日關係變化），並舉例近期日本動漫電影「鬼滅之刃」上映，不少朋友皆已買好票，情勢變化可能就像中美關稅戰一樣起伏，「誰知道下禮拜會怎麼樣？」但她亦稱，若出發日再晚幾天，可能會考慮取消，現在大家更在意的是明年農曆春節時的狀況。

在上海工作的白領林小姐觀察，網路上的反日情緒較明顯，「現實中大家應該也是嘴巴罵一罵」，若原本就有明確旅遊、工作或留學計畫者多半仍會前往，原本猶豫者可能因此觀望。

大陸旅遊平台「旅行雷達」微信公眾號也湧現討論。已在日本旅遊的網友稱，當地一切正常，富士山下到處都是中國遊客，「中日只是政治惡化，這麼大的國家不可能說打就打」。

上海浦東機場 日本旅遊
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「台海有事」與中國軍演 學者：衝突機率增

中將在黃海實彈射擊 台：勿成國際社會麻煩製造者

中日關係惡化 高市議員：中共的球其實是丟給台灣

沖繩學者憂心：日中若爆發戰爭 日本將被毀滅

相關新聞

致死率最高達80%！這國爆「伊波拉等級」病毒疫情 已9例確診

衛報報導，非洲疾病管制與預防中心（Africa CDC）近日表示，衣索比亞南部確認爆發致命的馬爾堡病毒（Marburg ...

日本最新民調曝光！「台灣有事」行使集體自衛權 贊成超過反對

根據日本共同社自15至16日所做的全國電話民調，對首相高市早苗7日在日本眾議院答詢時表示，「台灣有事」可能構成日本的「存...

南韓跟大陸示好？東北亞三國 表述順序韓中日

中日關係緊張升高之際，南韓總統室將東北亞三國的官方表述順序統一為「韓中日」，確立把中國的位置放在日本之前。南韓總統室相關...

研發成本豁免取消 韓日澳及北約等買美武器恐漲價

南韓韓聯社、朝鮮日報引述消息人士於十六日報導，美國川普政府已決定取消南韓、日本、澳洲及北約盟國部分對美軍購的武器開發成本...

美批准南韓建造核潛艦 盼牽制中國

韓聯社十六日報導，美國海軍作戰部長考德爾十四日受訪被問到南韓核動力潛艦是否可能用於對抗中國大陸，並重塑南韓海軍在東亞區域...

川普施壓委內瑞拉 幕僚猜測意在石油

美國川普政府對委內瑞拉施壓力道迅速升級，最大航空母艦「福特號」即將部署到委內瑞拉附近。川普真正目的只是如他所說的「打擊毒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。