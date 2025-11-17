聽新聞
美批准南韓建造核潛艦 盼牽制中國

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國海軍作戰部長考德爾（左）上月和美國總統川普（中）一起登上停在維吉尼亞州諾福克的布希號航艦，參加海軍建軍兩百五十周年活動。考德爾十四日說，期待南韓核動力潛艦建成後牽制中國。路透
韓聯社十六日報導，美國海軍作戰部長考德爾十四日受訪被問到南韓核動力潛艦是否可能用於對抗中國大陸，並重塑南韓海軍在東亞區域的角色。他說，南韓核潛艦若建成，華府將「理所當然」期待韓方運用該能力牽制中國威脅。

南韓總統李在明十月廿九日在慶州會晤美國總統川普時，公開請求允許南韓獲得核潛艦燃料，以加強追蹤北韓和中國船隻，還稱這將減輕美軍負擔。美國其後正式批准南韓爭取建造首艘核潛艦計畫。

考德爾指出，南韓具備核潛艦能力後，「我認為美國會再次期待雙方進行盟友合作的夥伴關係，達成我們的共同目標，美國認定中國是我們步步進逼的威脅」。他也認為，南韓很大程度上共同對中國抱持擔憂，「因此這種能力應納入整體規畫」。

考德爾還說，核潛艦將帶來不同層次嚇阻力，操作這種潛艦很可能賦予南韓海軍更大責任，在區域和全球層級皆然；正如電影「蜘蛛人」台詞，「能力愈大責任愈大。我認為南韓有責任在全球部署這些潛艦，從僅是區域海軍轉為全球海軍」。

至於這些核潛艦將在南韓製造，或像川普在社群媒體所說，於韓企韓華集團收購的美國造船廠製造？考德爾說這應由白宮決定。

韓聯社說，美中競爭加劇之際，華府正尋求強化與盟友的合作，持續推動盟國增加國防開支，為集體防禦做貢獻。

即便撇除核潛艦計畫，考德爾也強調美韓須建立強有力夥伴關係，基於「以實力謀和平」模式對抗中國灰色地帶活動。他說，對中國此類活動在全球上演非常擔憂，美韓夥伴關係顯得尤其重要，需有強大嚇阻機制。

在此背景下，於黃海的國際水域舉行海軍聯演以應對中國威脅「當然並非不可能」，但他未詳述。目前這類演習主要在朝鮮半島東部和南部海域舉行。對近期中國在黃海設置人造結構，考德爾說若繼續不理，異常行為恐將成常態，若超出一定底線美韓將堅決應對。

考德爾這次訪韓也參觀造船廠，他預期南韓將就幫助提升美國造船能力發揮顯著作用。對北韓加強海軍能力，考德爾說，北韓雖不對美國構成海軍威脅，但有必要密切監控，以防範被視為威脅南韓的活動。

