南韓跟大陸示好？東北亞三國 表述順序韓中日

中日關係緊張升高之際，南韓總統室將東北亞三國的官方表述順序統一為「韓中日」，確立把中國的位置放在日本之前。南韓總統室相關人士說，這是因為有關表述的使用最為普及，以此消除不必要爭議。外界認為這可能是南韓跟中國示好的表現。

韓聯社昨報導，南韓前政府時期，東北亞三國的官方表述未作統一，引發了關於「與某國關係更近」的爭議。

報導引述不具名的政府人士說，此前「韓中日」表述最普遍，但前任的尹錫悅政府自出席二○二三年舉行的東協峰會後，開始改稱為「韓日中」。