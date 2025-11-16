快訊

政壇外記／「行政院發」惹議！2009年發消費券 曾拍板紅包袋不印首長名

獨／台美匯率聲明幕後曝光：長期溝通建立信任 台灣獲美方彈性對待

115學年大學音樂系減招 第一線教師：大學只是最後一張骨牌

聽新聞
0:00 / 0:00

反制日本！陸海警船巡航釣魚台領海 再發留學預警

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中國大陸四艘海警船昨日前往釣魚台「領海內」巡航，中日情勢持續升高。圖為釣魚台周邊海域。路透
中國大陸四艘海警船昨日前往釣魚台「領海內」巡航，中日情勢持續升高。圖為釣魚台周邊海域。路透

中日緊張情勢陡升，大陸繼宣布於十七至十九日在黃海中部部分海域舉行實彈射擊後，大陸四艘海警船昨日前往具主權爭議的釣魚台「領海內」巡航；民間交流方面，大陸政府也祭出一系列反制措施，繼呼籲大陸民眾避免前往日本後，昨日又發布留學預警，建議民眾謹慎規畫赴日留學。

日本首相高市早苗七日在國會稱「台灣有事」可行使集體自衛權的「存亡危機事態」說，引來大陸駐日外交官發表「斬首」言論，掀起外交風波，兩國互相召見大使抗議。高市迄未撤回相關發言，北京也未處理外交官爭議，中日關係對立升級。

派出四海警船 兩艘配備機砲

大陸海警昨上午宣布，海警一三○七艦艇編隊當日在釣魚台「領海內」巡航，並稱這是陸海警依法開展的維權巡航活動。

日本共同社引述第十一管區海上保安本部（那霸）消息指，大陸海警一共出動四艘船隻，其中兩艘配備機砲；中方船隻在上午十時十五分左右相繼駛入釣魚台周邊日本領海，約一個半小時後陸續駛出，進入領海外側的毗連區。報導稱，這是大陸公務船今年第廿八次駛入該海域，上一次是在十月十五日。

中日對釣魚台皆有主權聲索，高市內閣上任以來，日方多次就釣魚台議題表達關切。在今年十月廿日以前，大陸海警船已經連續三三五天在釣魚台周邊海域航行。

避免赴日 陸再發「鄭重提醒」

除了爭端海域施壓，北京當局對兩國民間交流的反制措施層層加碼。大陸教育部昨發布留學預警，表示近段時間來，日本社會治安不靖，針對大陸公民違法犯罪案件多發，治安形勢和留學環境不佳，在日大陸公民的安全風險上升。大陸教育部提醒，已在日本和近期擬赴日本留學人員密切關注當地治安形勢，加強風險評估。同時建議公民「謹慎規畫」赴日留學安排。

包含大陸外交部十四日「鄭重提醒」大陸公民近期避免前往日本，大陸國營航空公司配合免費「退改票」在內，這都被認為是針對高市「台灣有事」發言的對抗措施之一。而香港、澳門政府也已跟進大陸外交部，提醒身在日本或計畫前往日本的港、澳居民須提高警惕。

陸客遊東京 隨著中日緊張升高，中國大陸政府呼籲公民暫緩赴日。圖為一個中國旅行團的團員十六日在東京銀座商圈觀光。法新社
陸客遊東京 隨著中日緊張升高，中國大陸政府呼籲公民暫緩赴日。圖為一個中國旅行團的團員十六日在東京銀座商圈觀光。法新社

大陸文化和旅遊部昨晚再發布「鄭重提醒」稱，大陸遊客近期避免前往日本，已在日遊客應密切關注當地治安狀況。

日媒報導 日尋求與李強會談

截至目前，中日關係未見緩和。共同社昨引述日本政府官員稱，北京的反應超出日本預期，並且擔心中方的反制措施可能升級為經濟報復，例如限制稀土出口。報導稱，日方正尋求本周末在南非舉行的廿國集團（Ｇ20）峰會期間，讓高市與大陸總理李強舉行會談，以解決目前發生的問題，但目前尚未拍板定案。

釣魚台 中日關係 台灣有事 集體自衛權 首相 高市早苗
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中日關係緊張之際 陸海警16日宣布在釣魚台巡航

國務院總理喊話 李強：以消費引領產業升級

澳洲總理艾班尼斯證實：李強明年將赴訪

李強預期 未來5年全球政經格局將繼續調整、分化、重組

相關新聞

致死率最高達80%！這國爆「伊波拉等級」病毒疫情 已9例確診

衛報報導，非洲疾病管制與預防中心（Africa CDC）近日表示，衣索比亞南部確認爆發致命的馬爾堡病毒（Marburg ...

日本最新民調曝光！「台灣有事」行使集體自衛權 贊成超過反對

根據日本共同社自15至16日所做的全國電話民調，對首相高市早苗7日在日本眾議院答詢時表示，「台灣有事」可能構成日本的「存...

反制日本！陸海警船巡航釣魚台領海 再發留學預警

中日緊張情勢陡升，大陸繼宣布於十七至十九日在黃海中部部分海域舉行實彈射擊後，大陸四艘海警船昨日前往具主權爭議的釣魚台「領...

踩紅線？高市早苗「台灣有事」答詢引爭端 日本內部意見分歧

日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢，引發日中關係在短時間內急劇惡化。對此，日本國內反應兩極，一方認為高市「踩紅線」...

對俄外交世代分歧 總統史塔布：芬蘭已非昔日調解者

芬蘭前總統尼尼斯托近日呼籲歐洲應恢復與俄羅斯直接對話，引發政治震盪。現任總統史塔布回應，國際局勢已然丕變，芬蘭如今已正式...

對陸示好？南韓政府將三國官方表述明確為「韓中日」

南韓總統室將東北亞三國的官方表述順序統一為「韓中日」，官方表述確立把中國的位置放在日本之前，韓國總統室相關人士說，這是因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。