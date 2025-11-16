聽新聞
0:00 / 0:00

「台灣有事」發言 前首相野田批高市輕率

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日本最大在野黨立憲民主黨黨魁野田佳彥（右）十六日以前首相身分給現任首相高市早苗（左）建議，作為一國領袖不應輕率魯莽發言。圖為野田四日在日本眾議院質詢高市。（法新社）
日本最大在野黨立憲民主黨黨魁野田佳彥（右）十六日以前首相身分給現任首相高市早苗（左）建議，作為一國領袖不應輕率魯莽發言。圖為野田四日在日本眾議院質詢高市。（法新社）

日相高市早苗七日一番「台灣有事」可能使日本出動自衛隊的發言仍餘波盪漾，最大在野黨立憲民主黨（立民黨）代表（黨魁）、前首相野田佳彥十六日直言，她在國會的答詢「相當輕率」；與她同黨的自民黨政務調查會長代行（政調會長代理人）田村憲久同日則替她緩頰說，「首相也在反省」。

六十八歲的野田曾在立民黨前身的民主黨執政時期擔任首相。他十六日在該黨的長崎縣島原市集會中說，很遺憾，高市魯莽地將事情說過頭了，因此中日關係正演變為很嚴峻的局面，她的發言相當輕率。

野田還說，首相身為自衛隊官兵的最高指揮官，不可輕率講出具體事項，這也是不成文、理應心知肚明的規定；首相的發言不可損害國家利益，畢竟是一國領袖的發言，有那種自然而然就應該發言慎重的場合或情況，還是必須好好分清楚自己的所在。

然而野田也指出，感覺高市認為，自民黨支持者會歡迎這種言論，「我覺得，這更危險」。

野田表示，已有愈來愈多人感受到高市過頭的發言，所帶來的危險；若今後在國會有機會，「我將好好質詢她」。

日本朝野兩大黨自民黨和立民黨的黨務高層十六日均參加富士電視台節目。立民黨政調會長本庄知史說，高市七日在眾議院預算委員會答詢時表明，台灣有事構成日本的「存亡危機事態」，能出動自衛隊，這凸顯她對日本安保法制的理解並不充分；在中國大陸對台灣的定位上，她的認識也不充分。

同日也參加上述節目的田村則說，「首相也在反省，她都沒有完全、充分說明背景，今後應該不會有這類發言」。對中國駐大阪總領事薛劍在社媒Ｘ暗指高市的「斬首」發文，田村指稱，「這將助長恐怖活動，很不恰當。一般而言，薛劍本人要道歉，若中國政府對此沒有任何作為，我們就不得不採取相應措施」。

高市兼任執政的自民黨總裁（黨魁），日本政黨內的政調會長職位被稱為「黨三役」之一，是僅次於黨魁的領導高層，另外兩個職位為幹事長及總務會長。

首相 日本 自民黨 自衛隊 台灣有事
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中將在黃海實彈射擊 台：勿成國際社會麻煩製造者

中日關係惡化 高市議員：中共的球其實是丟給台灣

沖繩學者憂心：日中若爆發戰爭 日本將被毀滅

日中關係嚴重惡化 中國媒體鋪天蓋地打輿論戰

相關新聞

致死率最高達80%！這國爆「伊波拉等級」病毒疫情 已9例確診

衛報報導，非洲疾病管制與預防中心（Africa CDC）近日表示，衣索比亞南部確認爆發致命的馬爾堡病毒（Marburg ...

日本最新民調曝光！「台灣有事」行使集體自衛權 贊成超過反對

根據日本共同社自15至16日所做的全國電話民調，對首相高市早苗7日在日本眾議院答詢時表示，「台灣有事」可能構成日本的「存...

南韓跟大陸示好？東北亞三國 表述順序韓中日

中日關係緊張升高之際，南韓總統室將東北亞三國的官方表述順序統一為「韓中日」，確立把中國的位置放在日本之前。南韓總統室相關...

研發成本豁免取消 韓日澳及北約等買美武器恐漲價

南韓韓聯社、朝鮮日報引述消息人士於十六日報導，美國川普政府已決定取消南韓、日本、澳洲及北約盟國部分對美軍購的武器開發成本...

美批准南韓建造核潛艦 盼牽制中國

韓聯社十六日報導，美國海軍作戰部長考德爾十四日受訪被問到南韓核動力潛艦是否可能用於對抗中國大陸，並重塑南韓海軍在東亞區域...

川普施壓委內瑞拉 幕僚猜測意在石油

美國川普政府對委內瑞拉施壓力道迅速升級，最大航空母艦「福特號」即將部署到委內瑞拉附近。川普真正目的只是如他所說的「打擊毒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。