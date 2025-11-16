反制日本 大陸下一步可能召回駐日大使

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言，中日緊張局勢升溫。中國大陸政府十四日先敦促民眾暫勿赴日本，十五日又宣布在黃海實彈射擊，十六日再宣布出動海警巡航釣魚台海域，並呼籲民眾赴日留學應謹慎規畫。日媒報導，中方下一步可能召回駐日大使，或繼續升高經濟脅迫。

日經亞洲引述英國前駐台代表麥瑞禮（Michael Reilly）分析，按照北京一貫手法，下一步可能是「召回駐日大使進行商議」，已屬相當高規格的動作。

一般而言，當各國與台灣互動時，北京慣用手法是召見該國大使並對其嚴詞抗議。北京十三日已召見日本駐中國大使金杉憲治，對高市有關「台灣有事」的言論表達抗議。

麥瑞禮說：「北京通常會想辦法做出一些戲劇化舉措，讓情勢看起來比實際更嚴重。」他說，法國曾在一九九○年代初向台灣出售幻象戰機和拉法葉軍艦，當時中方就曾短暫關閉位於廣州的法國領事館。

日媒報導，中國呼籲公民暫時避免赴日旅遊，採取以觀光業為目標的報復性措施。這種藉由經濟上施壓對方讓步的「經濟脅迫」是中國慣用手段，如果日本拒絕撤回高市「台灣有事」答辯內容，中方似乎有意升級施壓強度。

日本共同社報導，中國二○一○年就曾因釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）附近發生中國漁船與日本巡邏船相撞事件，暫停對日本出口稀土。二○一二年，日本政府將釣魚台列嶼國有化，中國也掀起抵制日貨與反日示威，政府甚至默許民眾襲擊日系企業，造成嚴重損失。

此外，針對在南海與中國對抗的菲律賓，以及因新冠疫情源頭問題而交惡的澳洲，中國都曾採取貿易報復手段。

共同社報導指出，政府相關人士表示，對中方要求撤回高市答辯，「根本無法做到」，但憂心若對抗升級，恐波及其他經濟層面，例如中國可能再次採取稀土出口管制等報復措施。為緩和情勢，日本政府正呼籲展開領袖級對話，但實現難度相當高。

產經新聞指出，中國外交部在通知中宣稱，「日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險」，是要營造「高市政權外交態度導致區域關係緊張升級」的印象，且會根據高市政權反應逐步出牌，增加對日施壓強度。