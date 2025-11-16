高市內閣支持率69% 突破「慶祝行情」持續高漲

中央社／ 東京16日專電

「朝日新聞」15、16日進行全國電話民調，顯示高市早苗內閣的支持率為69%，維持歷代內閣中罕見的高支持率，不支持率則從19%降至17%。

高市內閣10月剛成立時的首次民調支持率為68%，一般而言，由於慶祝行情消退，內閣支持率會在成立後的第二次民調出現下滑，但高市的支持度不降反升。

對於高市在「高物價」問題上的應對，過去岸田文雄、石破茂擔任首相時，予以肯定的比例多在1成左右，被認為是政權難以提振的主因之一。然而，這次對高市早苗的評價中，予以肯定的達44%，接近半數；不予肯定評價的為35%，顯示民眾對於她的經濟政策有較高肯定度。

內閣 民調 高市早苗
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

踩紅線？高市早苗「台灣有事」答詢引爭端 日本內部意見分歧

中將在黃海實彈射擊 台：勿成國際社會麻煩製造者

中日關係惡化 高市議員：中共的球其實是丟給台灣

沖繩學者憂心：日中若爆發戰爭 日本將被毀滅

相關新聞

致死率最高達80%！這國爆「伊波拉等級」病毒疫情 已9例確診

衛報報導，非洲疾病管制與預防中心（Africa CDC）近日表示，衣索比亞南部確認爆發致命的馬爾堡病毒（Marburg ...

日本最新民調曝光！「台灣有事」行使集體自衛權 贊成超過反對

根據日本共同社自15至16日所做的全國電話民調，對首相高市早苗7日在日本眾議院答詢時表示，「台灣有事」可能構成日本的「存...

南韓跟大陸示好？東北亞三國 表述順序韓中日

中日關係緊張升高之際，南韓總統室將東北亞三國的官方表述順序統一為「韓中日」，確立把中國的位置放在日本之前。南韓總統室相關...

研發成本豁免取消 韓日澳及北約等買美武器恐漲價

南韓韓聯社、朝鮮日報引述消息人士於十六日報導，美國川普政府已決定取消南韓、日本、澳洲及北約盟國部分對美軍購的武器開發成本...

美批准南韓建造核潛艦 盼牽制中國

韓聯社十六日報導，美國海軍作戰部長考德爾十四日受訪被問到南韓核動力潛艦是否可能用於對抗中國大陸，並重塑南韓海軍在東亞區域...

川普施壓委內瑞拉 幕僚猜測意在石油

美國川普政府對委內瑞拉施壓力道迅速升級，最大航空母艦「福特號」即將部署到委內瑞拉附近。川普真正目的只是如他所說的「打擊毒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。