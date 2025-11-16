高市內閣支持率69% 突破「慶祝行情」持續高漲

「朝日新聞」15、16日進行全國電話民調，顯示高市早苗內閣的支持率為69%，維持歷代內閣中罕見的高支持率，不支持率則從19%降至17%。

高市內閣10月剛成立時的首次民調支持率為68%，一般而言，由於慶祝行情消退，內閣支持率會在成立後的第二次民調出現下滑，但高市的支持度不降反升。

對於高市在「高物價」問題上的應對，過去岸田文雄、石破茂擔任首相時，予以肯定的比例多在1成左右，被認為是政權難以提振的主因之一。然而，這次對高市早苗的評價中，予以肯定的達44%，接近半數；不予肯定評價的為35%，顯示民眾對於她的經濟政策有較高肯定度。