踩紅線？高市早苗「台灣有事」答詢引爭端 日本內部意見分歧

日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢，引發日中關係在短時間內急劇惡化。對此，日本國內反應兩極，一方認為高市「踩紅線」，另一方則認為不該對中態度軟弱。

共同社、朝日新聞報導，立憲民主黨代表野田佳彥今天在長崎縣島原市的黨內集會上表示，「首相話說得太超過了，導致日中關係陷入非常嚴峻的局面，太過輕率」。他還說，「她好像認為這樣能夠贏得自民黨支持者的認同，但我認為這很危險」。

曾任首相的野田表示，「首相作為自衛官的最高指揮官，不應輕率地說出具體發言，這是有默契的不成文規定」。

野田在受訪時再次強調，「作為最高領導人，有些場合的發言理應格外謹慎，必須有所分寸」。

前首相石破茂先前也在電視節目指出，「歷屆政府從來沒有明確限定『在這種情況下就是日本有事』。如果把話全都說出來，反而會削弱嚇阻力」。

他表示，如果明確劃定「存亡危機事態」的界線，等於向對方透露「日本的底牌」，因此歷屆政府一直刻意保持模糊態度。即使自衛隊和美軍持續以「台灣有事」的假設舉行聯合軍演，但美國也是採取不說明白的「戰略模糊」策略。

不過，對於石破的發言，不少日本網友不買帳，表示「這人老是從背後開槍」、「石破也說了，以前是模糊處理，也就是大家都這麼想，只是沒人敢說，高市只不過是誠實地說出來而已」、「石破你真的是夠了，難怪高市的支持率比你高」。

但也有人認為高市的答詢過於輕率，「石破的意見才對，沒有必要去挑釁中國」、「雖然石破老愛從背後開槍，但這次他是對的，為什麼高市首相連戰略性模糊這種基本原則都忘了？」

石破所說的「歷屆政府」也包括高市早苗繼承路線的已故前首相安倍晉三。安倍在2015年第二次執政時期通過修改憲法第9條解釋，允許自衛隊行使集體自衛權，不過他在任期間，提到設想「存亡危機事態」時也避免具體提及台灣。

如果發展至「存亡危機事態」，首先受到波及的可能是沖繩縣的南西諸島，當地議員同樣態度分歧。

石垣市議員花谷史郎表示，「高市首相的答詢讓人感覺局勢升級。她其實不必特別說『我們會做出行使武力的判斷』。之前在日中領導會談時，雙方才剛出現了一些改善關係的期待，如今又被這番發言潑冷水」。

也有議員表示支持，與那國町議員嵩西茂則表示，「發言的直接程度確實令人吃驚，但我認為『存亡危機事態』的可能性是存在的，應該設想各種情境、反覆模擬演練，為可能的有事狀況做好準備」。