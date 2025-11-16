數十萬菲律賓民眾馬尼拉示威 抗議防洪工程貪腐醜聞

快訊

中央社／ 馬尼拉16日綜合外電報導

數十萬名菲律賓民眾今天在首都馬尼拉集會，要求政府就一起涉及洪水防治工程的貪腐醜聞追究責任。近月來，多個團體持續抗議防洪工程弊案，這是迄今規模最大的示威行動。

根據美聯社，這起醜聞牽涉國會多名重量級議員及政府高層官員。

菲律賓是全球最易受颱風侵襲的國家之一，但調查發現，全國有數千項防洪工程品質低劣、未完工，甚至根本不存在，引發民眾強烈不滿，近幾個月以來不斷示威抗議。

政府工程師、公共工程官員以及工程公司高層在參議院與獨立調查委員會的聽證中宣誓作證，聲稱部分國會議員與公共工程暨公路部（DPWH）官員收受承包商回扣，協助他們取得高額工程合約並逃避追責。多數被指控者否認相關指控。

警方表示，大約65萬名「基督堂教會」（INC） 成員今天不畏間歇性降雨，參加在馬尼拉黎薩公園（Rizal Park）展開的3天大型集會。許多人身穿白色T恤，手舉反貪腐標語

「基督堂教會」發言人札巴拉（Edwil Zabala）表示，成員身穿T恤上面印有「透明才能帶來更好民主」（Transparency for a Better Democracy）標語，紛紛湧入黎薩公園，要求「真相與問責」。

另外約2000人—包括退休將領—在大馬尼拉地區奎松市（Quezon City）人民力量革命紀念碑前舉行另一場反貪腐示威。

來自北部班巴加省（Pampanga）、41歲的莫提（Rachel Morte）表示：「這些小偷讓我們非常憤怒，我們繳納稅金，而官員們卻掏空國庫、剝奪我們的未來。我們希望能伸張正義，讓被偷走的錢回到人民手中。」

內政部部長芮慕拉（Jonvic Remulla）表示，警方在軍方支援下全面戒備，部署數千名人員確保週末的示威安全；活動目前皆保持平和。

馬尼拉 公共工程 標語
