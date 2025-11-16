英內政大臣為收緊庇護政策辯護 稱非法移民撕裂國家

英國工黨政府計劃大幅縮減給予難民的保護，並停止讓尋求庇護者自動獲得福利，引來慈善團體批評。內政大臣馬穆德今天為相關計畫辯護，強調非法移民正在「撕裂我們的國家」。

法新社報導，工黨政府這項措施仿效丹麥嚴格的庇護制度，目的在於阻止數以千計的移民從法國北部搭乘小艇抵達英格蘭，這類偷渡潮助長了反移民政黨「英國改革黨」（Reform UK）的聲勢。

不過，相關提案被慈善團體「難民理事會」（Refugee Council）批評「嚴苛且沒有必要」，也可能面臨工黨政府內部左派議員反對。

內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）今天對英國廣播公司（BBC）電視台表示：「我確實拒絕接受處理這個問題是在迎合極右論調的想法。」

「對我來說，這是一項道德使命，因為我看到非法移民正在撕裂我們的國家、分化各個群體。」

目前獲得難民身分者可保留5年，之後可申請無限期居留，最終獲得公民身分。但英國內政部表示，未來難民身分效期將縮短為30個月。

此外，這項保護資格會受到「定期審視」，一旦難民的母國被認為安全無虞，就會被強迫回國。

內政部也指出，未來即使獲得庇護的難民，也需等20年才能申請在英國長期居留，較目前的5年大幅延長。

政府並宣布，將透過有限度的就業及就學管道，為「真正的難民」建立「安全且合法的新途徑」。

根據官方數據，截至2025年6月的一年內，英國庇護申請數量創下新高，約達11萬1000件。