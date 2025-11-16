教宗籲世界領袖傾聽窮人心聲 促信徒關懷邊緣族群
羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天主持彌撒時，呼籲世界各國領袖「傾聽窮人的呼聲」，並促請信徒關懷邊緣族群。
法新社及梵蒂岡新聞網（Vatican News）報導，今天是第9屆「世界窮人日」（World Day of the Poor），這是前教宗方濟各（Pope Francis）在2017年訂立的年度活動。
良十四世今天在梵蒂岡聖伯多祿大殿（St. Peter'sBasilica）主持紀念「窮人禧年」（Jubilee of the Poor）的彌撒，並在彌撒結束後與遊民、難民及身心障礙者共進午餐。
他在致詞時表示：「我呼籲各國元首及領導人傾聽最貧窮者的呼聲。沒有正義就沒有和平，窮人們以各種方式提醒我們這一點…。」
此外，良十四世還提及，除了物質貧困外，還有許多道德與心靈層面的貧困，造成孤獨感。他促請信徒「關心他人...關懷邊緣族群，成為上帝溫柔的見證者」。
良十四世是首位來自美國的教宗，自今年5月接替方濟各成為全球天主教徒領袖以來，一直將社會正義視為其任內核心議題，目前任期已滿6個月。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言