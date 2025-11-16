快訊

普發1萬釀親子戰爭！孩為錢扭打父母「鬧上警局喊告」

教宗籲世界領袖傾聽窮人心聲 促信徒關懷邊緣族群

中央社／ 梵蒂岡16日綜合外電報導

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天主持彌撒時，呼籲世界各國領袖「傾聽窮人的呼聲」，並促請信徒關懷邊緣族群。

法新社及梵蒂岡新聞網（Vatican News）報導，今天是第9屆「世界窮人日」（World Day of the Poor），這是前教宗方濟各（Pope Francis）在2017年訂立的年度活動。

良十四世今天在梵蒂岡聖伯多祿大殿（St. Peter'sBasilica）主持紀念「窮人禧年」（Jubilee of the Poor）的彌撒，並在彌撒結束後與遊民、難民及身心障礙者共進午餐。

他在致詞時表示：「我呼籲各國元首及領導人傾聽最貧窮者的呼聲。沒有正義就沒有和平，窮人們以各種方式提醒我們這一點…。」

此外，良十四世還提及，除了物質貧困外，還有許多道德與心靈層面的貧困，造成孤獨感。他促請信徒「關心他人...關懷邊緣族群，成為上帝溫柔的見證者」。

良十四世是首位來自美國的教宗，自今年5月接替方濟各成為全球天主教徒領袖以來，一直將社會正義視為其任內核心議題，目前任期已滿6個月。

窮人 良十四世 教宗
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

教宗良十四世會好萊塢名人 史派克李贈紐約尼克球衣

宇宙彌勒皇教「詛咒群組」要信徒意念攻擊賴總統 內政部要查不法送辦

獨／「借竅驅魔」打死女信徒一審拖5年 「聖師」今判5年7月

英王查理、教宗將共禱 終結英國教、天主教500年對立

相關新聞

致死率最高達80%！這國爆「伊波拉等級」病毒疫情 已9例確診

衛報報導，非洲疾病管制與預防中心（Africa CDC）近日表示，衣索比亞南部確認爆發致命的馬爾堡病毒（Marburg ...

日本最新民調曝光！「台灣有事」行使集體自衛權 贊成超過反對

根據日本共同社自15至16日所做的全國電話民調，對首相高市早苗7日在日本眾議院答詢時表示，「台灣有事」可能構成日本的「存...

對陸示好？南韓政府將三國官方表述明確為「韓中日」

南韓總統室將東北亞三國的官方表述順序統一為「韓中日」，官方表述確立把中國的位置放在日本之前，韓國總統室相關人士說，這是因...

中日緊張持續升溫！前外交官：北京對日動作頻頻 可能下一步曝光

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言，中日緊張局勢升溫。繼中國大陸政府14日先是敦促民眾暫勿赴日本，又於15日宣布在黃海...

衛報：美擬剖半加薩 「綠區重建、紅區廢墟」惹議

英國衛報引述美國文件和知情官員報導，華府擬把加薩畫為東、西兩部分，以目前以軍控制的「黃線」為界，東部的「綠區」交以色列和...

中突籲民眾勿赴日！3大航空免費退改簽 日方回應了

中國外交部和中國駐日本使領館14日突發布公告稱，今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。