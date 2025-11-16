對俄外交世代分歧 總統史塔布：芬蘭已非昔日調解者

快訊

中央社／ 赫爾辛基16日專電
芬蘭總統史塔布。(路透)
芬蘭總統史塔布。(路透)

芬蘭前總統尼尼斯托近日呼籲歐洲應恢復與俄羅斯直接對話，引發政治震盪。現任總統史塔布回應，國際局勢已然丕變，芬蘭如今已正式併入西方安全體系，在政策上必須與北約維持一致步調，不再扮演過去特殊中立調解者角色。

尼尼斯托（Sauli Niinistö）在2012至2024年擔任總統，被視為冷戰後歐洲領導人務實對話外交的象徵人物。他任內多次與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）直接通話與會晤，更曾是舉行美俄高峰會的中立平台，使芬蘭被視為能在大國之間充當溝通橋梁者。

儘管2022年之後立場轉硬，但他長期主張鄰國間應保留最低限度的對話空間，以避免戰略誤判。他近日接受芬蘭廣播公司（Yle）專訪時罕見強烈批評，質疑歐洲對俄戰略不合邏輯。

他表示，歐洲領袖宣稱拒絕與普丁對話，但美國總統川普卻能直接通話，他憂心歐洲正被排除在關鍵討論之外，恐將被邊緣化，僅能被動接受談判結果，因此敦促歐盟應與莫斯科展開對話。

這番言論隨即引來史塔布（Alexander Stubb）明確回應，凸顯芬蘭外交路線出現明顯的世代差異。他剛從巴西氣候峰會返國，下週將赴布魯塞爾與北約及歐盟領袖會談。他因上任後與川普保持暢通溝通管道，被外界稱為「川普耳語者」。

史塔布在接受芬蘭HBL訪問時說明，芬蘭在國際政治裡主要擔任幕後協調者，協助各方理解彼此立場。並坦言，面對行事難以預測的川普，「你永遠無法確定明天會發生什麼，這就是我們正在應對的現實」。

當談到所謂現代外交的直接性與靈活度。他笑稱，川普相當容易聯繫，他睡得很少，幾乎任何時間都能通電話。現任總統與烏克蘭總統澤倫斯基保持緊密聯繫。基於俄羅斯威脅，雙方必須依靠非常規的安全通訊方式，但彼此的合作反而更加密切。

至於尼尼斯托主張恢復與普丁直接溝通，史塔布強調，時局已然不同，芬蘭已屬集體安全體系的一部分。他不願預測與俄羅斯關係的未來走向，僅輕鬆回應：「沒有比瑞典更好的鄰居了。」

芬蘭 川普 俄羅斯
