致死率最高達80%！這國爆「伊波拉等級」病毒疫情 已9例確診

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
世衛組織2005年在安哥拉北部一處疑似馬爾堡病毒感染者的住家進行勘查。路透
世衛組織2005年在安哥拉北部一處疑似馬爾堡病毒感染者的住家進行勘查。路透

衛報報導，非洲疾病管制與預防中心（Africa CDC）近日表示，衣索比亞南部確認爆發致命的爾堡病毒（Marburg viruses）疫情，目前至少已發現9例病例。馬爾堡病毒與伊波拉病毒（Ebola viruses）造成的疾病性質很像，同屬高度出血性疾病，致死率最高可達80%

非洲疾管中心指出，衣索比亞官員本周通報疑似出血性病毒案例後，國家參考實驗室迅速進行檢測，並於15日正式確認為馬爾堡病毒。世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也在14日證實，南部地區已偵測到至少9起病例。

馬爾堡病毒是已知最致命的病原體之一，症狀包括嚴重出血、發燒、嘔吐與腹瀉，潛伏期長達21天。與伊波拉相同，病毒透過接觸體液傳播，致死率介於25%至80%。

非洲疾管中心表示，初步分析顯示，病毒株與過去在東非發現的類型相似。衣索比亞衛生當局已在位於南部的金卡（Jinka）地區，採取快速措施確認疫情並展開圍堵。

目前尚無核准的馬爾堡病毒疫苗或抗病毒治療，但口服或靜脈補液及針對症狀的支持性療法能提高患者存活率。

今年1月，坦尚尼亞爆發馬爾堡疫情曾造成10人死亡，官方於3月宣布疫情結束。盧安達也在2024年底成功撲滅該國首起馬爾堡疫情，當時造成15人死亡。

伊波拉病毒 疫情
