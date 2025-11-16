對陸示好？南韓政府將三國官方表述明確為「韓中日」

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國家主席習近平（左）11月1日與南韓總統李在明舉行會談後，兩國關係持續回暖。（路透）
大陸國家主席習近平（左）11月1日與南韓總統李在明舉行會談後，兩國關係持續回暖。（路透）

南韓總統室將東北亞三國的官方表述順序統一為「韓中日」，官方表述確立把中國的位置放在日本之前，韓國總統室相關人士說，這是因為有關表述的使用最為普及，以此消除不必要爭議。外界認為這可能是南韓跟中國示好的表現。

韓聯社16日報導，韓國前政府時期，東北亞三國的官方表述未作統一，「韓日中」與「韓中日」並行使用，引發了關於「與某國關係更近」的爭議。

報導引述不具名的政府相關人士說，此前「韓中日」表述最為普遍，但上任的尹錫悅政府自出席2023年舉行的東協峰會之後，開始改稱為「韓日中」。時任總統室高官曾指出，尹錫悅政府成立以後，韓國與美日兩國基於價值和自由保持更為緊密的合作。

報導稱，有觀點認為，前屆政府基於偏向日本的外交，排斥中國，喪失實際利益，而本屆政府則基於實事求是的務實外交謀求改善與中國的關係。

南韓「朝鮮日報」報導，南韓總統李在明14日表示，南韓政府將通過與中國持續對話，毫不動搖地繼續推進兩國關係發展。被視為是最新涉華表述。

李在明11月1日與大陸國家主席習近平舉行會談，就韓半島和平、韓中經貿合作及地區穩定展開長達95分鐘的深入討論。在韓中峰會結束後，韓國國家安保室室長魏聖洛說，李在明政府「以國家利益和務實原則為基礎的對華外交，取得全面恢復韓中關係的成果」。

隨著中韓關係回暖，雙邊旅遊也回溫。韓聯社稍早報導，多家南韓旅行社指出，中國政府近期的友好態度，使業者更容易招攬中國客源。尤其在習近平上月底訪韓並與李在明會晤後，中國遊客赴韓意願料將進一步提升。另一方面，旅遊平台Nol Universe數據顯示，今年首10個月，從韓國出發的中國航線銷售額年增61%。

