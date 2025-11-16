哥國方空襲疑涉毒武裝團體 7名未成年人喪生
哥倫比亞國家監察專員辦公室今天表示，哥國軍方本週在南部亞馬遜地區空襲一個涉嫌運毒的武裝團體時，造成7名未成年人死亡。
法新社報導，辦公室負責人馬林（Iris Marin）向媒體表示，這項由總統裴卓（Gustavo Petro）下令、且是在美國施壓打擊販毒背景下進行的行動中，「有6名遭到強迫徵招的未成年受害者喪生」。
她隨後將死亡人數修正為7人，包括4女3男，全都未滿20歲。
哥國軍方11日宣布，他們於10日清晨在亞馬遜地區發動空襲，擊斃前哥倫比亞革命軍（FARC）分裂團體的19名成員。
軍方同時通報，轟炸行動後從叛軍手中「救出」3名未成年人。
此外，哥國國防部消息人士昨天告訴法新社，軍方在靠近委內瑞拉邊境的阿勞卡省（Arauca）發動空襲，擊斃9名疑似游擊隊員。
這些行動都是裴卓加強打擊涉毒武裝團體的一環。此前，美國總統川普（Donald Trump）指控裴卓不積極打擊毒品，對他施加巨大壓力。
裴卓今天在社群媒體X發文，為軍方在亞馬遜的行動辯護。
這位左派總統表示，「當然，每一條性命的逝去都令人遺憾，尤其是未成年人」。他說，但是如果讓頭號通緝犯、綽號摩迪斯科（Ivan Mordisco）的武裝分子帶著150名手下繼續在叢林裡推進，「他們會伏擊距離幾公里外的20名年輕士兵」。
裴卓說：「我是在冒著風險做出這項決定，目的是拯救這些士兵的生命。地圖染紅很容易，但要承認收復領土過程中的風險很困難。」
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言