快訊

降30億也沒人要！專家曝弱點：淡水28層超大爛尾樓恐沒救了

慘遭「F4」除名…朱孝天廣東演唱會現身！唱一半突掩面痛哭

官方才籲避免前往…上海浦東機場湧赴日人潮 陸客：臨時改動成本高

哥國方空襲疑涉毒武裝團體 7名未成年人喪生

中央社／ 波哥大15日綜合外電報導

哥倫比亞國家監察專員辦公室今天表示，哥國軍方本週在南部亞遜地區空襲一個涉嫌運毒的武裝團體時，造成7名未成年人死亡。

法新社報導，辦公室負責人馬林（Iris Marin）向媒體表示，這項由總統裴卓（Gustavo Petro）下令、且是在美國施壓打擊販毒背景下進行的行動中，「有6名遭到強迫徵招的未成年受害者喪生」。

她隨後將死亡人數修正為7人，包括4女3男，全都未滿20歲。

哥國軍方11日宣布，他們於10日清晨在亞馬遜地區發動空襲，擊斃前哥倫比亞革命軍（FARC）分裂團體的19名成員。

軍方同時通報，轟炸行動後從叛軍手中「救出」3名未成年人。

此外，哥國國防部消息人士昨天告訴法新社，軍方在靠近委內瑞拉邊境的阿勞卡省（Arauca）發動空襲，擊斃9名疑似游擊隊員。

這些行動都是裴卓加強打擊涉毒武裝團體的一環。此前，美國總統川普（Donald Trump）指控裴卓不積極打擊毒品，對他施加巨大壓力。

裴卓今天在社群媒體X發文，為軍方在亞馬遜的行動辯護。

這位左派總統表示，「當然，每一條性命的逝去都令人遺憾，尤其是未成年人」。他說，但是如果讓頭號通緝犯、綽號摩迪斯科（Ivan Mordisco）的武裝分子帶著150名手下繼續在叢林裡推進，「他們會伏擊距離幾公里外的20名年輕士兵」。

裴卓說：「我是在冒著風險做出這項決定，目的是拯救這些士兵的生命。地圖染紅很容易，但要承認收復領土過程中的風險很困難。」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

未成年 空襲
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

哥倫比亞軍方空襲販毒游擊隊 擊斃19名武裝分子

俄羅斯大規模空襲壓垮烏克蘭防空！2核電廠變電站受襲 歐洲核安全告急

哥倫比亞總統疑涉販毒 財政部凍結在美資產

美軍攻擊疑似運毒船釀5死　川普與哥國總統互槓

相關新聞

對陸示好？南韓政府將三國官方表述明確為「韓中日」

南韓總統室將東北亞三國的官方表述順序統一為「韓中日」，官方表述確立把中國的位置放在日本之前，韓國總統室相關人士說，這是因...

中突籲民眾勿赴日！3大航空免費退改簽 日方回應了

中國外交部和中國駐日本使領館14日突發布公告稱，今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中...

中日緊張持續升溫！前外交官：北京對日動作頻頻 可能下一步曝光

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言，中日緊張局勢升溫。繼中國大陸政府14日先是敦促民眾暫勿赴日本，又於15日宣布在黃海...

影／風暴克勞第亞橫掃！葡萄牙釀3死 英國淹一片畫面曝光

路透報導，橫跨葡萄牙、英國與西歐部分地區的風暴克勞第亞（Storm Claudia）持續肆虐。葡萄牙當局15日表示，已有...

致死率最高達80%！這國爆「伊波拉等級」病毒疫情 已9例確診

衛報報導，非洲疾病管制與預防中心（Africa CDC）近日表示，衣索比亞南部確認爆發致命的馬爾堡病毒（Marburg ...

衛報：美擬剖半加薩 「綠區重建、紅區廢墟」惹議

英國衛報引述美國文件和知情官員報導，華府擬把加薩畫為東、西兩部分，以目前以軍控制的「黃線」為界，東部的「綠區」交以色列和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。