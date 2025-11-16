烏茲別克與哈薩克增貿易 中亞、美國都想拉攏

快訊

台灣醒報／ 記者夏恩╱台北報導

【台灣醒報記者夏恩綜合報導】比鄰中國與俄羅斯、隨著中俄與西方對抗增加，西方正加強對中亞的關注！烏茲別克與哈薩克近日宣布增加經貿交流，兩國希望在2030年達到雙邊1百億美元的貿易額。由於中國先前曾推出稀土管制，讓西方國家擔心供應鏈穩定受到影響，同樣盛產稀土的中亞便受到高度關注，美國近日還曾與中亞五國召開峰會。

中亞各國深化經貿

根據《歐洲新聞網》報導，哈薩克總統托卡耶夫15日前往烏茲別克進行國是訪問，與烏國總統米爾濟約耶夫會面。雙方簽訂了13億美元的合作計畫，內容包含製造業、建築、石油、金融、物流與觀光業等面向，雙方還將合作興建貯存糧食的糧倉，增加運輸的基礎建設。

雙方目前貿易額約40億美元，且希望在2030年達成1百億美元的目標，且之後還會有預計80億美元的產業合作計畫，將投資化工、地質探勘、基礎建設、物流與農業等領域。《維基百科》提到，兩國過去同為蘇聯解體的衛星國，曾有部分邊界衝突問題，但隨著時間，兩國逐漸修復關係，並強化經濟連結。

中俄、西方爭相拉攏

烏茲別克同時也與亞塞拜然增加外交互動，雙方從年初至今的貿易額比去年同期已增長15%，兩國也簽訂了許多產業合作計畫，包括汽車工業、能源、旅遊等領域。《歐洲新聞網》提到，近年來中亞除了與舊母國俄羅斯，崛起的中國增加經貿互動外，中亞各國之間也互相強化經貿整合。

半島電視台》提到，美國總統川普近日與中亞五國（烏茲別克、哈薩克、塔吉克、土庫曼與吉爾吉斯）召開C5+1峰會，希望深化能源安全與經貿合作，但最主要的目的是稀土資源。隨著西方與中俄集團的對峙愈來愈激烈，位於中俄後方的中亞國家也開始更受西方國家關注。

