美國千里達再度軍演 委內瑞拉控「不負責任」
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天抨擊，美國與其盟友千里達及托巴哥共和國的新一輪聯合軍演「不負責任」。
卡拉卡斯方面聲稱，美國近期在該地區的軍事行動，其實是企圖推翻左翼領袖馬杜洛的手段。
這是美國與千里達及托巴哥在不到一個月內進行的第2次聯合訓練。
10月，一艘美國飛彈驅逐艦曾停靠千里達4天，進行另一輪演習，其位置就在委內瑞拉的射程範圍之內，委國政府稱此舉為「挑釁」。
馬杜洛今天在卡拉卡斯的活動中表示：「千里達及托巴哥政府再次宣布不負責任的軍演，將蘇克里（Sucre）州外海水域提供給演習使用，這些軍演意圖威脅像委內瑞拉這樣的共和國，而我們絕不會被任何人威脅。」
馬杜洛呼籲國內東部各州的支持者，於11月16日至21 日軍演期間舉行「守夜並上街遊行」。
美國近幾週向拉丁美洲部署軍艦、戰機及數千名士兵，並對21艘涉嫌走私毒品的船隻發動攻擊，造成至少80人喪生。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
