美國千里達再度軍演 委內瑞拉控「不負責任」

中央社／ 卡拉卡斯15日綜合外電報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天抨擊，美國與其盟友千里達及托巴哥共和國的新一輪聯合軍演「不負責任」。

卡拉卡斯方面聲稱，美國近期在該地區的軍事行動，其實是企圖推翻左翼領袖馬杜洛的手段。

這是美國與千里達及托巴哥在不到一個月內進行的第2次聯合訓練。

10月，一艘美國飛彈驅逐艦曾停靠千里達4天，進行另一輪演習，其位置就在委內瑞拉的射程範圍之內，委國政府稱此舉為「挑釁」。

馬杜洛今天在卡拉卡斯的活動中表示：「千里達及托巴哥政府再次宣布不負責任的軍演，將蘇克里（Sucre）州外海水域提供給演習使用，這些軍演意圖威脅像委內瑞拉這樣的共和國，而我們絕不會被任何人威脅。」

馬杜洛呼籲國內東部各州的支持者，於11月16日至21 日軍演期間舉行「守夜並上街遊行」。

美國近幾週向拉丁美洲部署軍艦、戰機及數千名士兵，並對21艘涉嫌走私毒品的船隻發動攻擊，造成至少80人喪生。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

馬杜洛 美國 軍演 委內瑞拉
相關新聞

中日緊張持續升溫！前外交官：北京對日動作頻頻 可能下一步曝光

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言，中日緊張局勢升溫。繼中國大陸政府14日先是敦促民眾暫勿赴日本，又於15日宣布在黃海...

影／風暴克勞第亞橫掃！葡萄牙釀3死 英國淹一片畫面曝光

路透報導，橫跨葡萄牙、英國與西歐部分地區的風暴克勞第亞（Storm Claudia）持續肆虐。葡萄牙當局15日表示，已有...

美國智庫：川普對委國動武 機率逾5成

在白宮至少連三天的商討後，美國總統川普十四日說，已「在某種程度上決定」接下來將如何進行對委內瑞拉採取軍事行動的可能性。美...

官媒：陸副外長「奉示召見」日大使 釋對日反制信號

大陸多個官媒昨天接連批評日本首相高市早苗，央視旗下「玉淵譚天」指，大陸副外長孫衛東十三日「奉示召見」日本駐北京大使金杉憲...

日媒指日相高市早苗 討論修改非核3原則

中日緊張情勢升溫。日本首相高市早苗七日在日本國會稱「台灣有事」可行使集體自衛權的「存亡危機事態」說，引起中國大陸強烈抗議...

健康來得及／拆穿營養品迷思 89歲營養學家揭長壽飲食

89歲的Marion Nestle以日常飲食提醒大眾，面對營養補充品不信任與保健食品標示不符問題，銀髮族飲食與長壽秘訣或許並不像產業宣稱的那般依賴維他命。她偏好少加工、看得懂成分的食物，並以簡單天然的蔬菜、蛋與起司做日常基底。她也質疑食品產業的健康話術，提醒讀者警覺標示複雜或成分陌生的產品。究竟真正有效的是營養品，還是更純粹的飲食方式？

