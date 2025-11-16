快訊

少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

台幣升值又成傳產惡夢？業者喊「最後一根稻草」網冷回：緩升都撐不住

痠痛時該做的第一件事不是忍耐 練好2部位成「防痠痛金鐘罩」

聽新聞
0:00 / 0:00

中日緊張持續升溫！前外交官：北京對日動作頻頻 可能下一步曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本首相高市早苗（左）與中國國家主席習近平（右）10月31日在APEC峰會舉行場邊會談。法新社
日本首相高市早苗（左）與中國國家主席習近平（右）10月31日在APEC峰會舉行場邊會談。法新社

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言，中日緊張局勢升溫。繼中國大陸政府14日先是敦促民眾暫勿赴日本，又於15日宣布在黃海部分海域舉行實彈射擊，16日再宣布1307艦艇編隊在釣魚島領海內巡航，似乎可見北京動作頻頻。對此，日經亞洲16日報導引述英國前駐台代表麥瑞禮（Michael Reilly）分析，按照北京一貫手法，下一步可能是「召回駐日大使進行商議」。

中國與日本皆對釣魚島有主權聲索，日本稱尖閣諸島，台灣稱釣魚台。

根據路透，中國海警局16日上午發表聲明，證實1307艦艇編隊在「我釣魚島」領海內巡航，並這是「依法開展的維權巡航行動」。

日本駐中使館尚未立即回覆置評。

近日，中日因台灣議題緊張關係升溫，中國海事局網站14日才發布航行警告，稱17至19日連續3天全天將在黃海中部部分海域進行實彈射擊，其外交部又在15日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。

北京13日已召見日本駐中國大使金杉憲治，對高市有關「台灣有事」的言論表達抗議。

日經亞洲報導，一般而言，當各國表現涉台互動時，北京的慣用手法是召見駐該國大使並對其嚴詞抗議。北京13日已召見日本駐中國大使金杉憲治，對高市有關「台灣有事」的言論表達抗議。

英國前駐台代表麥瑞禮告訴日經，下一步通常會是「召回大使進行商議」，但那已屬於相當高層級的動作。

麥瑞禮補充說：「北京通常會想辦法做出一些戲劇化的舉措，讓情勢看起來比實際更嚴重。」他以法國曾在1990年代初向台灣出售幻象戰機和拉法葉軍艦，當時中方就曾短暫關閉位於廣州的法國領事館。

日本 北京 台灣有事 高市早苗
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

沖繩學者憂心：日中若爆發戰爭 日本將被毀滅

日中關係嚴重惡化 中國媒體鋪天蓋地打輿論戰

中日關係緊張之際 陸海警16日宣布在釣魚台巡航

高市談話會何讓陸反應如此強烈？官媒：醞釀防務政策轉向野心

相關新聞

中日緊張持續升溫！前外交官：北京對日動作頻頻 可能下一步曝光

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言，中日緊張局勢升溫。繼中國大陸政府14日先是敦促民眾暫勿赴日本，又於15日宣布在黃海...

影／風暴克勞第亞橫掃！葡萄牙釀3死 英國淹一片畫面曝光

路透報導，橫跨葡萄牙、英國與西歐部分地區的風暴克勞第亞（Storm Claudia）持續肆虐。葡萄牙當局15日表示，已有...

美國智庫：川普對委國動武 機率逾5成

在白宮至少連三天的商討後，美國總統川普十四日說，已「在某種程度上決定」接下來將如何進行對委內瑞拉採取軍事行動的可能性。美...

官媒：陸副外長「奉示召見」日大使 釋對日反制信號

大陸多個官媒昨天接連批評日本首相高市早苗，央視旗下「玉淵譚天」指，大陸副外長孫衛東十三日「奉示召見」日本駐北京大使金杉憲...

日媒指日相高市早苗 討論修改非核3原則

中日緊張情勢升溫。日本首相高市早苗七日在日本國會稱「台灣有事」可行使集體自衛權的「存亡危機事態」說，引起中國大陸強烈抗議...

健康來得及／拆穿營養品迷思 89歲營養學家揭長壽飲食

89歲的Marion Nestle以日常飲食提醒大眾，面對營養補充品不信任與保健食品標示不符問題，銀髮族飲食與長壽秘訣或許並不像產業宣稱的那般依賴維他命。她偏好少加工、看得懂成分的食物，並以簡單天然的蔬菜、蛋與起司做日常基底。她也質疑食品產業的健康話術，提醒讀者警覺標示複雜或成分陌生的產品。究竟真正有效的是營養品，還是更純粹的飲食方式？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。