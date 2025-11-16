中日緊張持續升溫！前外交官：北京對日動作頻頻 可能下一步曝光

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言，中日緊張局勢升溫。繼中國大陸政府14日先是敦促民眾暫勿赴日本，又於15日宣布在黃海部分海域舉行實彈射擊，16日再宣布1307艦艇編隊在釣魚島領海內巡航，似乎可見北京動作頻頻。對此，日經亞洲16日報導引述英國前駐台代表麥瑞禮（Michael Reilly）分析，按照北京一貫手法，下一步可能是「召回駐日大使進行商議」。

中國與日本皆對釣魚島有主權聲索，日本稱尖閣諸島，台灣稱釣魚台。

根據路透，中國海警局16日上午發表聲明，證實1307艦艇編隊在「我釣魚島」領海內巡航，並這是「依法開展的維權巡航行動」。

日本駐中使館尚未立即回覆置評。

近日，中日因台灣議題緊張關係升溫，中國海事局網站14日才發布航行警告，稱17至19日連續3天全天將在黃海中部部分海域進行實彈射擊，其外交部又在15日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。

日經亞洲報導，一般而言，當各國表現涉台互動時，北京的慣用手法是召見駐該國大使並對其嚴詞抗議。北京13日已召見日本駐中國大使金杉憲治，對高市有關「台灣有事」的言論表達抗議。

英國前駐台代表麥瑞禮告訴日經，下一步通常會是「召回大使進行商議」，但那已屬於相當高層級的動作。

麥瑞禮補充說：「北京通常會想辦法做出一些戲劇化的舉措，讓情勢看起來比實際更嚴重。」他以法國曾在1990年代初向台灣出售幻象戰機和拉法葉軍艦，當時中方就曾短暫關閉位於廣州的法國領事館。