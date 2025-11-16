阿根廷工業園區爆炸 波及多間工廠至少20傷

快訊

中央社／ 阿根廷伊塞薩15日綜合外電報導

阿根廷地方官員表示，首都布宜諾斯艾利斯附近一個工業園區昨天發生強烈爆炸，事故中20多名輕傷者大多已經出院，爆炸引發的大火也已控制。

法新社報導，伊塞薩（Ezeiza）上空昨天晚間被濃密的黑橙色煙霧籠罩，當地距布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）約40公里，鄰近阿根廷最繁忙的國際機場。

爆炸與火災引發當地居民恐慌，部分房屋窗戶碎裂，一些建築物輕微受損。

布宜諾斯艾利斯省民防局局長賈西亞 （FabianGarcia）向當地媒體表示，火勢尚未撲滅，但「已被控制，這代表火勢不會蔓延到目前燃燒的區域之外」。

賈西亞表示，正在監測受災地區的空氣品質，檢出的煙霧顆粒令人擔憂，但情況並非十分危險。

伊塞薩市長葛拉納多（Gaston Granados）稍早表示：「多間不同工廠發生的爆炸和火災，規模很大。」

葛拉納多在C5N電視台說，「我們正努力控制並撲滅火勢，但目前尚未成功」。

醫院院長桑托羅（Carlos Santoro）表示，他的醫院已接收22名傷患，其中1名患者心臟病發作，1名孕婦出現呼吸問題。

當地媒體報導，消防員今天清晨仍在努力與大火奮戰。

此工業園區內有多家生產輪胎、化學產品與其他商品的工廠，爆炸與大火至少波及其中5家。

