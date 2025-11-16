數千墨西哥民眾走上街頭 抗議毒品暴力與安全政策

數千民眾今天走上墨西哥市（Mexico City）街頭，抗議毒品暴力以及總統克薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）政府的安全政策。

這次示威由「Z 世代」代表透過社群媒體號召，不過法新社記者在現場看到有各年齡層民眾參與。

法新社報導，薛恩鮑姆於2024年10月上任，雖然她執政第一年支持率超過70%，但由於米卻肯州（Michoacan）等地發生多起備受矚目的謀殺案，使她的安全政策面臨批評。

抗議者舉著寫有「我們都是曼索（CarlosManzo）」的標語，同時可見日本漫畫「航海王」具代表性的海盜旗，該漫畫已成為全球青年抗議的象徵。

曼索是米卻肯州烏魯阿潘市（Uruapan）市長，於11月1日遭暗殺，生前曾領導打擊販毒幫派的行動。

遊行隊伍穿過首都中心的主要大道，許多參與者戴上類似曼索所戴的帽子。不過，這位遭暗殺市長的遺孀表示，今天的抗議與她丈夫生前領導的運動無關。

薛恩鮑姆本週稍早質疑示威動機，並在例行晨間記者會上表示，抗議號召是「非自發性的」且「用錢買來的」。

薛恩鮑姆說：「這是一場由國外發起、針對政府的運動。」

抗議民眾聚集在薛恩鮑姆的住所和辦公地點國家宮（National Palace）前，並推倒部分保護該建築的金屬圍欄。

保護該建築群的警方對敲打圍欄的抗議民眾使用催淚瓦斯榴彈及滅火器予以驅離。數百名年輕人向警察丟擲物品，警方則舉盾應對，也向抗議者丟擲物品反擊。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885