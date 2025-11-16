快訊

少林寺前住持釋永信 因職務侵占、挪用資金罪遭正式逮捕

台幣升值又成傳產惡夢？業者喊「最後一根稻草」網冷回：緩升都撐不住

痠痛時該做的第一件事不是忍耐 練好2部位成「防痠痛金鐘罩」

數千墨西哥民眾走上街頭 抗議毒品暴力與安全政策

中央社／ 墨西哥市15日綜合外電報導

數千民眾今天走上墨西哥市（Mexico City）街頭，抗議毒品暴力以及總統克薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）政府的安全政策。

這次示威由「Z 世代」代表透過社群媒體號召，不過法新社記者在現場看到有各年齡層民眾參與。

法新社報導，薛恩鮑姆於2024年10月上任，雖然她執政第一年支持率超過70%，但由於米卻肯州（Michoacan）等地發生多起備受矚目的謀殺案，使她的安全政策面臨批評。

抗議者舉著寫有「我們都是曼索（CarlosManzo）」的標語，同時可見日本漫畫「航海王」具代表性的海盜旗，該漫畫已成為全球青年抗議的象徵。

曼索是米卻肯州烏魯阿潘市（Uruapan）市長，於11月1日遭暗殺，生前曾領導打擊販毒幫派的行動。

遊行隊伍穿過首都中心的主要大道，許多參與者戴上類似曼索所戴的帽子。不過，這位遭暗殺市長的遺孀表示，今天的抗議與她丈夫生前領導的運動無關。

薛恩鮑姆本週稍早質疑示威動機，並在例行晨間記者會上表示，抗議號召是「非自發性的」且「用錢買來的」。

薛恩鮑姆說：「這是一場由國外發起、針對政府的運動。」

抗議民眾聚集在薛恩鮑姆的住所和辦公地點國家宮（National Palace）前，並推倒部分保護該建築的金屬圍欄。

保護該建築群的警方對敲打圍欄的抗議民眾使用催淚瓦斯榴彈及滅火器予以驅離。數百名年輕人向警察丟擲物品，警方則舉盾應對，也向抗議者丟擲物品反擊。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

運動 建築 社群媒體
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

家中藏1公斤毒品…毒販原助警逮上游獲減刑 又上訴翻供遭逆轉改判4年

足球／墨總統轉贈2026世界盃開幕戰門票 助女球迷夢想成真

「連她也被襲胸」墨西哥女總統提告 促性騷列刑事罪

美軍3波空襲擊沉4艘疑似運毒船 釀14死

相關新聞

中日緊張持續升溫！前外交官：北京對日動作頻頻 可能下一步曝光

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」發言，中日緊張局勢升溫。繼中國大陸政府14日先是敦促民眾暫勿赴日本，又於15日宣布在黃海...

影／風暴克勞第亞橫掃！葡萄牙釀3死 英國淹一片畫面曝光

路透報導，橫跨葡萄牙、英國與西歐部分地區的風暴克勞第亞（Storm Claudia）持續肆虐。葡萄牙當局15日表示，已有...

美國智庫：川普對委國動武 機率逾5成

在白宮至少連三天的商討後，美國總統川普十四日說，已「在某種程度上決定」接下來將如何進行對委內瑞拉採取軍事行動的可能性。美...

官媒：陸副外長「奉示召見」日大使 釋對日反制信號

大陸多個官媒昨天接連批評日本首相高市早苗，央視旗下「玉淵譚天」指，大陸副外長孫衛東十三日「奉示召見」日本駐北京大使金杉憲...

日媒指日相高市早苗 討論修改非核3原則

中日緊張情勢升溫。日本首相高市早苗七日在日本國會稱「台灣有事」可行使集體自衛權的「存亡危機事態」說，引起中國大陸強烈抗議...

健康來得及／拆穿營養品迷思 89歲營養學家揭長壽飲食

89歲的Marion Nestle以日常飲食提醒大眾，面對營養補充品不信任與保健食品標示不符問題，銀髮族飲食與長壽秘訣或許並不像產業宣稱的那般依賴維他命。她偏好少加工、看得懂成分的食物，並以簡單天然的蔬菜、蛋與起司做日常基底。她也質疑食品產業的健康話術，提醒讀者警覺標示複雜或成分陌生的產品。究竟真正有效的是營養品，還是更純粹的飲食方式？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。