多明尼加與美國聯手 緝獲疑似古柯鹼走私船

多明尼加今天在與美國聯合展開的行動中，緝獲一艘載有大約500公斤古柯鹼的船隻，此行動正值美國在拉丁美洲大規模增兵之際。

法新社報導，多明尼加緝毒局（National Directoratefor Drug Control）在聲明中表示，這次在多明尼加海岸附近的任務是「為支持美國南方司令部（UnitedStates Southern Command）的『南方之矛』行動」。

多明尼加緝毒局表示，他們與美國緝毒局（DrugEnforcement Administration）密切合作，成功攔截這艘船。

「行動小組展開海陸空聯合大規模行動，緝捕駕船接近多明尼加沿海的多名人員，船上載有大量疑似毒品。」

緝毒局表示，2名多明尼加公民被捕，執法人員從這艘長約8.23公尺、配備2台舷外發動機的船隻上，繳獲484包古柯鹼，總重近500公斤。

美國在拉丁美洲部署軍艦與戰機旨在打擊其所宣稱，由「毒品恐怖主義」集團營運的販毒船隻。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）13日宣布的「南方之矛」行動是

其中一部分。

但委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）指責美國總統川普正準備推翻他所領導的政府。

自9月以來，美國已在此區域轟炸21艘涉嫌販毒船隻，造成至少80人死亡。美國指責馬杜洛領導一個販毒集團，並懸賞5000萬美元捉拿他。

川普昨天表示他已「大致」決定對委內瑞拉的下一步行動，但拒絕透露更多細節。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885