多明尼加與美國聯手 緝獲疑似古柯鹼走私船
多明尼加今天在與美國聯合展開的行動中，緝獲一艘載有大約500公斤古柯鹼的船隻，此行動正值美國在拉丁美洲大規模增兵之際。
法新社報導，多明尼加緝毒局（National Directoratefor Drug Control）在聲明中表示，這次在多明尼加海岸附近的任務是「為支持美國南方司令部（UnitedStates Southern Command）的『南方之矛』行動」。
多明尼加緝毒局表示，他們與美國緝毒局（DrugEnforcement Administration）密切合作，成功攔截這艘船。
「行動小組展開海陸空聯合大規模行動，緝捕駕船接近多明尼加沿海的多名人員，船上載有大量疑似毒品。」
緝毒局表示，2名多明尼加公民被捕，執法人員從這艘長約8.23公尺、配備2台舷外發動機的船隻上，繳獲484包古柯鹼，總重近500公斤。
美國在拉丁美洲部署軍艦與戰機旨在打擊其所宣稱，由「毒品恐怖主義」集團營運的販毒船隻。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）13日宣布的「南方之矛」行動是
其中一部分。
但委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）指責美國總統川普正準備推翻他所領導的政府。
自9月以來，美國已在此區域轟炸21艘涉嫌販毒船隻，造成至少80人死亡。美國指責馬杜洛領導一個販毒集團，並懸賞5000萬美元捉拿他。
川普昨天表示他已「大致」決定對委內瑞拉的下一步行動，但拒絕透露更多細節。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言