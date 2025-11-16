土裔德國旅客疑中毒釀3死 伊斯坦堡飯店疏散房客

快訊

中央社／ 伊斯坦堡15日綜合外電報導

土耳其媒體報導，來自德國的土裔觀光客一家4口疑似因為中毒，導致母親與2名子女喪命後，他們在伊斯坦堡下榻的飯店今天已疏散所有客人。

土耳其「今日報」（Birgun）報導，這間未公開名稱的飯店位於伊斯坦堡舊城區附近的法提區（Fatih），其所有客人均已轉至其他飯店安置，但未提到涉及人數。

根據今日報，同間飯店今天還有另外2名旅客因出現噁心跟嘔吐症狀而送醫，但報導沒有提供進一步細節。

出現中毒情況的家庭在博斯普魯斯海峽（BosphorusStrait）大橋下的奧塔科伊區（Ortakoy）品嚐多種人氣街頭小吃後，本月12日開始感到不適。

土耳其司法部長表示，這家人被送醫治療，但年僅6歲、3歲的子女於13日過世，母親也於14日不治。

伊斯坦堡地區衛生首長古納（Abdullah EmreGuner）昨天深夜在社群媒體X平台發文寫道，這家人的父親仍「情況危急」。

各家媒體報導了他們可能吃過的各種食物，不過土耳其「自由日報」（Hurriyet）網站今天指出，調查人員也發現，飯店1樓有房間最近曾噴灑殺蟲劑。

自由日報補充道，土耳其警方已拘留1位飯店員工和2名除蟲工人，因這起疑似中毒事件遭到拘留的相關人士增至7人。

飯店 土耳其 伊斯坦堡
相關新聞

南韓蔚山發電廠鍋爐塔倒塌事故 7名被埋工人全部罹難

南韓東西電力公司蔚山火力發電廠6日發生鍋爐塔坍塌事故，經過連日搜救後，昨天晚間找到最後一名失蹤者並確認死亡。消防部門表示...

影／日本青森縣近海驚見黑熊探頭游泳 獵人急乘船出海撲殺

日本熊災持續，青森縣有漁民11月13日早上出海工作時，發現一頭黑熊竟然在野邊地町陸奧灣沿岸的海面探頭渡泳。地方政府稱，由於該黑熊現身位置的幾百米外有民居，且該地曾多次出現熊蹤，在考慮到熊患未來可能造成的損害後，已派出獵人乘船出海將該黑熊撲殺。

拉麵店員工遇襲「把熊打跑」！滿臉血淡定繼續上班 老闆曝超狂背景：綽號是傳奇

日本熊害嚴重，青森縣一處拉麵店遭到熊襲擊，而店員不只把熊趕走，還負傷回來繼續煮麵，勇猛的表現引發熱議。

日本熊害嚴重原因曝！研究指與「堅果」有關：氣候暖化影響

日本正面臨前所未有的熊害危機。根據日本環境省最新統計，2025年度全國已有13人遭熊襲擊死亡，創歷史新高，遭襲人數至少220人，超過2023年度的219人。根據秋田縣林業研究培訓中心最新研究揭示，這場日益嚴峻的人熊衝突，其背後原因與山毛櫸堅果豐收週期的變化密切相關。

貝佐斯旗下 藍源火箭任務報捷

億萬富豪貝佐斯旗下太空公司藍色起源（Blue Origin）「新葛倫號」巨型火箭，13日第二次飛行，不僅順利升空完成任務...

馬斯克「星鏈」淪詐騙集團工具 緬甸全國使用率驟降

根據估計，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索科技公司（SpaceX）的「星鏈」衛星網路服務，曾被緬甸詐騙中...

