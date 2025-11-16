衣索比亞南部爆發馬堡病毒疫情 至少9人確診

非洲疾病管制暨預防中心今天表示，衣索比亞證實該國南部爆發致命的馬堡病毒疫情，至少已有9名病例。

法新社報導，馬堡病毒（Marburg virus）是目前已知最致命的病原體之一。如同伊波拉（Ebola），馬堡病毒會引發嚴重出血、發燒、嘔吐和腹瀉，潛伏期為21天。

馬堡病毒也跟伊波拉一樣是透過接觸身體液體傳播，致死率介於25%至80%之間。

非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）獲報衣索比亞南部疑似出現出血性病毒後，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）昨天證實，當地發現至少9名病例。

針對馬堡病毒，目前尚無獲得批准的疫苗或抗病毒療法，但口服或靜脈補液，以及針對特定症狀進行治療，有助提高患者的存活機會。