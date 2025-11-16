衣索比亞南部爆發馬堡病毒疫情 至少9人確診

中央社／ 奈洛比15日綜合外電報導

非洲疾病管制暨預防中心今天表示，衣索比亞證實該國南部爆發致命的病毒疫情，至少已有9名病例。

法新社報導，馬堡病毒（Marburg virus）是目前已知最致命的病原體之一。如同伊波拉（Ebola），馬堡病毒會引發嚴重出血、發燒、嘔吐和腹瀉，潛伏期為21天。

馬堡病毒也跟伊波拉一樣是透過接觸身體液體傳播，致死率介於25%至80%之間。

非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）獲報衣索比亞南部疑似出現出血性病毒後，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）昨天證實，當地發現至少9名病例。

針對馬堡病毒，目前尚無獲得批准的疫苗或抗病毒療法，但口服或靜脈補液，以及針對特定症狀進行治療，有助提高患者的存活機會。

病毒 衣索比亞
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

卡達美國斡旋下 民主剛果與叛軍M23簽署新和平架構

全家攜舊鞋救命協會啟用「店到店公益包裹專區」 送愛到非洲

送愛到非洲 舊鞋救命協會要募4個貨櫃助貧童脫離沙蚤惡夢

中國汽車品牌有這麼夯？席捲亞洲、非洲與南美洲等開發中國家市場！

相關新聞

日媒指日相高市早苗 討論修改非核3原則

中日緊張情勢升溫。日本首相高市早苗七日在日本國會稱「台灣有事」可行使集體自衛權的「存亡危機事態」說，引起中國大陸強烈抗議...

美國智庫：川普對委國動武 機率逾5成

在白宮至少連三天的商討後，美國總統川普十四日說，已「在某種程度上決定」接下來將如何進行對委內瑞拉採取軍事行動的可能性。美...

下通牒？陸當局接力抨擊高市早苗 首用「迎頭痛擊」傳達軍事意涵

日本首相高市早苗近日的「台灣有事說」，引發大陸強烈不滿，大陸外交部、國台辦、國防部及官媒等接力抨擊。大陸官媒央視旗下「玉...

官媒：陸副外長「奉示召見」日大使 釋對日反制信號

大陸多個官媒昨天接連批評日本首相高市早苗，央視旗下「玉淵譚天」指，大陸副外長孫衛東十三日「奉示召見」日本駐北京大使金杉憲...

日在野黨、民團 反對修改非核3原則

日媒傳出首相高市早苗有意修改「非核三原則」中的「不引進」原則，包括最大在野黨立憲民主黨代表（黨魁）、前首相野田佳彥與去年...

陸反擊 重提「琉球地位未定論」

日本首相高市早苗的「存亡危機事態」論，引起北京強烈不滿，近日大陸也轉攻琉球，重新熱議「琉球地位未定論」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。