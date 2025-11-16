衣索比亞南部爆發馬堡病毒疫情 至少9人確診
非洲疾病管制暨預防中心今天表示，衣索比亞證實該國南部爆發致命的馬堡病毒疫情，至少已有9名病例。
法新社報導，馬堡病毒（Marburg virus）是目前已知最致命的病原體之一。如同伊波拉（Ebola），馬堡病毒會引發嚴重出血、發燒、嘔吐和腹瀉，潛伏期為21天。
馬堡病毒也跟伊波拉一樣是透過接觸身體液體傳播，致死率介於25%至80%之間。
非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）獲報衣索比亞南部疑似出現出血性病毒後，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）昨天證實，當地發現至少9名病例。
針對馬堡病毒，目前尚無獲得批准的疫苗或抗病毒療法，但口服或靜脈補液，以及針對特定症狀進行治療，有助提高患者的存活機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言