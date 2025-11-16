教宗良十四世會好萊塢名人 史派克李贈紐約尼克球衣

中央社／ 梵蒂岡15日綜合外電報導

羅馬天主教教宗良十四世今天在梵蒂岡接見史派克李、葛莉塔潔薇、凱特布蘭琪等多位好萊塢名導和明星，讚揚電影藝術及其啟發並凝聚人心的力量，並獲史派克李贈送紐約尼克隊球衣。

美聯社報導，教宗良十四世（Pope Leo XIV）勉勵現場100多位電影界人士，運用他們的藝術包容被邊緣化的聲音，並讚揚電影是「具有最崇高意義的大眾藝術，為所有人創作，也讓所有人都可觸及」。

良十四世說道：「當電影是真誠的，它不僅帶來安慰，也提出挑戰。它傳達我們心中的疑問，有時甚至讓我們流下自己原本不知道需要流出的眼淚。」

這場活動是由梵蒂岡文化部主辦，延續已故前任教宗方濟各（Pope Francis）近年多次接見知名藝術家和喜劇演員的慣例，也是教廷致力跨出天主教會範疇，與世俗世界接觸互動的一環。

良十四世在會後還特別停留將近1小時，親切問候來賓並與他們閒聊，這種情形在大型接見場合相當罕見。

史派克李（Spike Lee）向記者表示：「我竟然受到邀請，我非常驚喜。」

在接見活動期間，史派克李贈送良十四世一件美國職籃NBA紐約尼克隊球衣，上面有背號14號及良十四世的名字。

儘管良十四世是芝加哥公牛的球迷，史派克李稱自己告訴教宗，紐約尼克現在有3名球員都是來自他的母校賓州費城維拉諾瓦大學（Villanova University）。

凱特布蘭琪（Cate Blanchett）則指出，教宗的談話非常振奮人心，因為他了解電影能以不引發分裂的方式，在跨越邊界、深入討論艱難議題時扮演關鍵角色。

良十四世 教宗 電影
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

英王查理、教宗將共禱 終結英國教、天主教500年對立

黎智英妻女 赴梵蒂岡獲教宗接見 黎案最快年底宣判

接見美國主教 教宗再為移民發聲 關切川普強硬驅逐政策

為一個和好的世界成為酵母：評《教宗良十四世：從芝加哥、秘魯到羅馬聖座》

相關新聞

日媒指日相高市早苗 討論修改非核3原則

中日緊張情勢升溫。日本首相高市早苗七日在日本國會稱「台灣有事」可行使集體自衛權的「存亡危機事態」說，引起中國大陸強烈抗議...

美國智庫：川普對委國動武 機率逾5成

在白宮至少連三天的商討後，美國總統川普十四日說，已「在某種程度上決定」接下來將如何進行對委內瑞拉採取軍事行動的可能性。美...

下通牒？陸當局接力抨擊高市早苗 首用「迎頭痛擊」傳達軍事意涵

日本首相高市早苗近日的「台灣有事說」，引發大陸強烈不滿，大陸外交部、國台辦、國防部及官媒等接力抨擊。大陸官媒央視旗下「玉...

官媒：陸副外長「奉示召見」日大使 釋對日反制信號

大陸多個官媒昨天接連批評日本首相高市早苗，央視旗下「玉淵譚天」指，大陸副外長孫衛東十三日「奉示召見」日本駐北京大使金杉憲...

日在野黨、民團 反對修改非核3原則

日媒傳出首相高市早苗有意修改「非核三原則」中的「不引進」原則，包括最大在野黨立憲民主黨代表（黨魁）、前首相野田佳彥與去年...

陸反擊 重提「琉球地位未定論」

日本首相高市早苗的「存亡危機事態」論，引起北京強烈不滿，近日大陸也轉攻琉球，重新熱議「琉球地位未定論」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。