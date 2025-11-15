聽新聞
日媒指日相高市早苗 討論修改非核3原則

聯合報／ 記者廖士鋒、編譯茅毅／綜合報導
日本首相高市早苗（圖）的「存亡危機事態說」引爆中國大陸強烈反彈與黨內部分人士壓力。法新社
日本首相高市早苗（圖）的「存亡危機事態說」引爆中國大陸強烈反彈與黨內部分人士壓力。法新社

中日緊張情勢升溫。日本首相高市早苗七日在日本國會稱「台灣有事」可行使集體自衛權的「存亡危機事態」說，引起中國大陸強烈抗議，官媒稱大陸已做好實質反制，除了大陸外交部已呼籲民眾「近期暫勿前往日本」，另外，在黃海舉行的實彈演習，也被認為是對日本的警告。

大陸鹽城海事局的演習公告是十二日下午五時，但一直未受到各方關注，昨天中午，大陸各大官媒公布此消息後，才受到重視。此前，鹽城海事局也已在九日宣布於黃海南部實彈射擊延長到十八日，引發各界猜測與中方的反制有關。根據座標範圍，兩場射擊地點都在近岸處，並未深入大海。

日本方面，日媒引述日本執政黨相關人士報導，高市早苗已研究「安保相關三文書」的修改，開始在自民黨日本維新會組成的執政聯盟內，討論修改日本的「非核三原則」，即日本政府對核武的三大方針「不擁有、不製造、不引進」。

若修改將是日本安保政策大轉變

共同社報導說，日本作為人類史上唯一的「戰爭被爆國」，高市此舉可能與日本自二戰以來致力的「無核武世界」背道而馳，勢必招致日本國內外的反彈。產經新聞報導指出，若修改不引進的原則，將成為二戰後日本安保政策的大轉變。

已故日相佐藤榮作一九六七年十二月在國會答詢時提出非核三原則，並因此於一九七四年獲頒諾貝爾和平獎。日本政府目前方針是明年底前修改安保相關三文書，自民黨本周展開討論。安保相關三文書即「國家安保戰略」、「國家防衛戰略」及「防衛力整備計畫」。

上次修改安保相關三文書是二○二二年的前日相岸田文雄，內容是以約十年為期做考量。

右翼的日本維新會曾主張，應重新檢討非核三原則。基於非核三原則，已知駐日美軍基地內與停靠日本港口的美國軍艦上，均未部署和配備核武。共同社報導稱，由於日本已批准核不擴散條約（ＮＰＴ），因此高市將堅守不擁有與不製造的原則。

高市十一日在眾議院預算委員會中，被問到就任首相後，是否將堅持非核三原則時，她未正面答覆，僅說安保相關三文書的修改作業即將開始，「還沒有到由我來說明其具體內容的階段」。內閣官房長官木原稔十二日也只說，相關的具體內容將在今後討論，現階段不便做出預判。

高市主張，不引進的概念，可能使美國的核嚇阻力降低；這與她未擔任首相前的立場一致。

針對高市政權就「非核三原則」，以及涉台「露骨挑釁言論」，大陸外交部發言人林劍十四日在記者會上祭出「三問」：日方是否真的已同軍國主義劃清界限？日本政府是否真心堅持專守防衛和「非核三原則」？日方是否還會恪守和平發展承諾？

日本首相高市早苗的「存亡危機事態說」引爆中國大陸強烈反彈與黨內部分人士壓力。大陸宣布連日在黃海實彈演習。圖為先前北海艦隊在黃海編隊實戰演習。圖／取自新浪網
日本首相高市早苗的「存亡危機事態說」引爆中國大陸強烈反彈與黨內部分人士壓力。大陸宣布連日在黃海實彈演習。圖為先前北海艦隊在黃海編隊實戰演習。圖／取自新浪網

日本維新會 核三 外交部 核武 首相 美國 自民黨 演習
延伸閱讀

中日關係緊張 涉外人士指中共「複合式威脅」這些國家也是受害者

下通牒？陸當局接力抨擊高市早苗 首用「迎頭痛擊」傳達軍事意涵

關係搞壞？中日緊張情勢升高 何思慎籲台灣謹慎：勿成競爭的棋子

中日爭端升溫之際…「鬼滅之刃」大陸首映票房仍破紀錄 官媒評價正面

相關新聞

下通牒？陸當局接力抨擊高市早苗 首用「迎頭痛擊」傳達軍事意涵

日本首相高市早苗近日的「台灣有事說」，引發大陸強烈不滿，大陸外交部、國台辦、國防部及官媒等接力抨擊。大陸官媒央視旗下「玉...

中日關係緊張 涉外人士指中共「複合式威脅」這些國家也是受害者

日本首相高市早苗「台灣有事」發言，引發日中關係緊張。涉外人士今天表示，中國此類言語暴力、經濟打壓與軍事恫嚇並行的模式，屬...

戰狼外交重回前台？日本涉台言論遭大陸圍攻 官媒嗆高市變「搞事」

（德國之聲中文網）路透社援引日本共同社報道稱，日本於本周六（11月15日）敦促中國采取「恰當措施」。日本內閣官房長官木原稔（Minoru Kihara）表示，日中在該問題上存在分歧，但保持溝通至關重要。

在烏克蘭投下震撼彈…澤倫斯基親信陷貪腐疑雲 幕後主使神祕背景曝光

據美聯社15日報導，烏克蘭國家肅貪局本週公布長達15年的調查結果，該案為多名資深官員收受烏克蘭國家核能公司回扣，金額高達...

日在野黨、民團 反對修改非核3原則

日媒傳出首相高市早苗有意修改「非核三原則」中的「不引進」原則，包括最大在野黨立憲民主黨代表（黨魁）、前首相野田佳彥與去年...

府籲陸停止單邊作為 馬英九：兩岸問題不能假手外國

日本首相高市早苗對「台灣有事」的發言，引發大陸不滿，並宣布在黃海部分海域進行實彈射擊。總統府發言人郭雅慧表示，北京當局基...

