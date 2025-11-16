卡達美國斡旋下 民主剛果與叛軍M23簽署新和平架構
非洲中部國家剛果民主共和國與準軍事組織「3月23日運動」（M23）今天在阿拉伯國家卡達簽署1份新的和平架構，以結束彼此在民主剛果東部造成重大破壞的對戰。
法新社報導，獲東方鄰國盧安達支持的M23已在礦藏豐富的民主剛果東部占領數座重要城市。卡達、美國與非洲聯盟（African Union）為了終結當地衝突，數個月來不斷來回斡旋。
M23今年1和2月發動閃電攻勢，奪下民主剛果東部重要首府果瑪（Goma）和布卡伏（Bukavu），並造成數千人喪生。
民主剛果和M23今年7月已在卡達簽署停火協議及1份先前的和平架構，但其後仍傳出違反協議事件，雙方相互指責破壞停火。
民主剛果與M23今天簽署新的「全面和平協議杜哈架構」（Doha Framework for a Comprehensive PeaceAgreement）合約，美國和卡達的官員也出席簽約儀式。
卡達首席談判代表胡賴非（Mohammed Al-Khulaifi）形容這是「歷史性」協議，並表示調停人員將繼續努力實現和平落實。
