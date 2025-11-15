印尼中爪哇省山崩增至11死 仍有12人失蹤

中央社／ 雅加達15日綜合外電報導

印尼災害管理當局今天指出，中爪哇省（Central Java）近日豪雨所引發的山崩，已經確認有11人喪命，仍有12人失蹤。

印尼安塔拉通訊社（ANTARA）報導，中爪哇省芝拉扎（Cilacap）地區13日發生山崩，掩埋了一座村莊的多間民房，搜救工作面臨艱鉅挑戰，因為民眾被埋在3公尺至8公尺深的土石底下。

印尼災害管理當局發言人告訴路透社：「目前已尋獲11具遺體，其中3具是昨天找到，8具是今天尋獲，還有12人失蹤。」

當地氣象機構提到，印尼雨季從9月開始，會持續到翌年4月，這代表發生洪患和極端降雨的風險將升高。

中爪哇省北加浪岸（Pekalongan）今年1月也發生暴雨引發的山崩，造成至少25人喪生。

印尼 山崩 災害
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

熊本羽賽／王子維不敵奈良岡功大 4組台將全數止步4強

《侵愛家人》蘇菲重返人間？愛與愧疚交錯兄妹陷入詭異糾纏

峇里島巴士死亡車禍 中國公民5死8傷

校園爆炸案震撼高層 印尼總統下令評估「絕地求生」等遊戲管制措施

相關新聞

下通牒？陸當局接力抨擊高市早苗 首用「迎頭痛擊」傳達軍事意涵

日本首相高市早苗近日的「台灣有事說」，引發大陸強烈不滿，大陸外交部、國台辦、國防部及官媒等接力抨擊。大陸官媒央視旗下「玉...

中日關係緊張 涉外人士指中共「複合式威脅」這些國家也是受害者

日本首相高市早苗「台灣有事」發言，引發日中關係緊張。涉外人士今天表示，中國此類言語暴力、經濟打壓與軍事恫嚇並行的模式，屬...

戰狼外交重回前台？日本涉台言論遭大陸圍攻 官媒嗆高市變「搞事」

（德國之聲中文網）路透社援引日本共同社報道稱，日本於本周六（11月15日）敦促中國采取「恰當措施」。日本內閣官房長官木原稔（Minoru Kihara）表示，日中在該問題上存在分歧，但保持溝通至關重要。

在烏克蘭投下震撼彈…澤倫斯基親信陷貪腐疑雲 幕後主使神祕背景曝光

據美聯社15日報導，烏克蘭國家肅貪局本週公布長達15年的調查結果，該案為多名資深官員收受烏克蘭國家核能公司回扣，金額高達...

日在野黨、民團 反對修改非核3原則

日媒傳出首相高市早苗有意修改「非核三原則」中的「不引進」原則，包括最大在野黨立憲民主黨代表（黨魁）、前首相野田佳彥與去年...

府籲陸停止單邊作為 馬英九：兩岸問題不能假手外國

日本首相高市早苗對「台灣有事」的發言，引發大陸不滿，並宣布在黃海部分海域進行實彈射擊。總統府發言人郭雅慧表示，北京當局基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。