聽新聞
0:00 / 0:00

府籲陸停止單邊作為 馬英九：兩岸問題不能假手外國

聯合報／ 記者周佑政屈彥辰廖士鋒／台北報導

日本首相高市早苗對「台灣有事」的發言，引發大陸不滿，並宣布在黃海部分海域進行實彈射擊。總統府發言人郭雅慧表示，北京當局基於政治目的對日本進行的各類型複合式威脅，正對印太區域的安全穩定帶來高度威脅，我方期待中國善盡大國責任，即刻停止這類不恰當的單邊作為，回到國際以規則為基礎的正確軌道上，不要成為國際社會的麻煩製造者。

不過，前總統馬英九昨天表示，高市早苗積極介入台海的態度，難免讓人產生日本右翼軍國主義的復辟聯想，高市也錯引「集體自衛權」的概念，在美日安保架構下，所謂日本「存亡危機事態」，必須與美國先商議，顯然高市未與美方溝通。

馬英九說，兩岸問題不能假手外國介入，須由兩岸自己談，兩岸的中國人有智慧，也有能力和平解決彼此的分歧。

國安會秘書長吳釗燮在社群平台Ｘ以日文表示，中國政府不僅未就其外交官薛劍的侮辱性言論有所反省，反而持續對日發動言語羞辱與武力威脅。嚴正譴責中國政府一貫不文明且破壞區域穩定行為。

陸委會昨天披露主委邱垂正十一月三日接見日本訪團的內容，邱垂正表示，當前國際情勢複雜，台日為彼此信賴的民主夥伴，面對中共威權擴張，需團結合作，共同守護區域和平。

國民黨前主席洪秀柱說，高市早苗這種突進式、逢美必迎的言行，完全暴露其政治算計，拿台灣當籌碼，討好美國、擴權日本軍事角色。台海問題是兩岸內戰餘緒的內政問題，輪不到外國政客來指點江山。

日本 馬英九 高市早苗 邱垂正 吳釗燮 集體自衛權
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中日關係緊張 涉外人士指中共「複合式威脅」這些國家也是受害者

下通牒？陸當局接力抨擊高市早苗 首用「迎頭痛擊」傳達軍事意涵

關係搞壞？中日緊張情勢升高 何思慎籲台灣謹慎：勿成競爭的棋子

中日爭端升溫之際…「鬼滅之刃」大陸首映票房仍破紀錄 官媒評價正面

相關新聞

下通牒？陸當局接力抨擊高市早苗 首用「迎頭痛擊」傳達軍事意涵

日本首相高市早苗近日的「台灣有事說」，引發大陸強烈不滿，大陸外交部、國台辦、國防部及官媒等接力抨擊。大陸官媒央視旗下「玉...

中日關係緊張 涉外人士指中共「複合式威脅」這些國家也是受害者

日本首相高市早苗「台灣有事」發言，引發日中關係緊張。涉外人士今天表示，中國此類言語暴力、經濟打壓與軍事恫嚇並行的模式，屬...

戰狼外交重回前台？日本涉台言論遭大陸圍攻 官媒嗆高市變「搞事」

（德國之聲中文網）路透社援引日本共同社報道稱，日本於本周六（11月15日）敦促中國采取「恰當措施」。日本內閣官房長官木原稔（Minoru Kihara）表示，日中在該問題上存在分歧，但保持溝通至關重要。

在烏克蘭投下震撼彈…澤倫斯基親信陷貪腐疑雲 幕後主使神祕背景曝光

據美聯社15日報導，烏克蘭國家肅貪局本週公布長達15年的調查結果，該案為多名資深官員收受烏克蘭國家核能公司回扣，金額高達...

日在野黨、民團 反對修改非核3原則

日媒傳出首相高市早苗有意修改「非核三原則」中的「不引進」原則，包括最大在野黨立憲民主黨代表（黨魁）、前首相野田佳彥與去年...

府籲陸停止單邊作為 馬英九：兩岸問題不能假手外國

日本首相高市早苗對「台灣有事」的發言，引發大陸不滿，並宣布在黃海部分海域進行實彈射擊。總統府發言人郭雅慧表示，北京當局基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。