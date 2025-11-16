日在野黨、民團 反對修改非核3原則

日媒傳出首相高市早苗有意修改「非核三原則」中的「不引進」原則，包括最大在野黨立憲民主黨代表（黨魁）、前首相野田佳彥與去年諾貝爾和平獎得主「日本原水爆被害者團體協議會」（日本被團協）均表態反對。

今年八月六、九日分別是日本廣島市、長崎市於一九四五年二戰尾聲時遭「原爆」八十周年，野田昨日對傳出高市已研究修改非核三原則表示，這是國家重要的大方針，這時候要修改「感覺很突兀」。

曾經歷二戰的日本被團協代表理事田中聰司十五日也在「被爆地」廣島表明，絕對不允許日本政府引進核武。高齡八十一歲的他批評高市，身為「被爆國」的首相，必須有核武與人類絕對無法共存、勢不兩立的認知。田中說，修改非核三原則，相當於否定了先輩們長久以來在這條路上的努力。

高市修改不引進原則的想法，與她未擔任首相前的立場一致，她去年九月、即去年自民黨總裁（黨魁）選舉前，就以經濟安保擔當大臣身分在「ＢＳ日本電視台」節目中表明，不引進與包括美國「核保護傘」的「延伸嚇阻」矛盾。

二○二二年二月俄烏戰爭爆發後，高市也呼應其政治導師、已故首相安倍晉三「共享核武」不應視為禁忌主張。她當時稱，若在「有事」情況下，不引進應該可以例外。

和安、高這對「師徒」上述看法相反的，則是同黨的岸田。眾議員選區就在「被爆地」廣島的岸田，二○二二年三月即表態堅持包含不引進的非核三原則。

前首相石破茂今年八月出席「原爆」八十周年紀念儀式時，也在致詞中表示，日本應肩負引領世人邁向無核武世界的使命。