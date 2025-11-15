官媒：陸副外長「奉示召見」日大使 釋對日反制信號

大陸多個官媒昨天接連批評日本首相高市早苗，央視旗下「玉淵譚天」指，大陸副外長孫衛東十三日「奉示召見」日本駐北京大使金杉憲治，是「高層級的嚴厲警告」。「奉示」一詞在中日之間是首次出現，即孫衛東不是以副部長的身分交涉，而是直接代表更高層級表達立場。「奉示召見」的下一步是「提高戒備」，再下一步是「奉命反擊」。

「玉淵譚天」指出，大陸官方的回應有兩個表述：「一切後果必須由日方承擔」和「必將予以迎頭痛擊」，其中「迎頭痛擊」也是第一次出現在中日外交場合中。這些表述，傳遞出中方已做好實質反制準備的信號。

文章表示，大陸外交部現有的反制裁清單中，約八成的情況都含涉台問題，「其中不乏日本政客。只要有必要，中方隨時可採取類似措施」。其次是暫停與日本在經濟、外交、軍事等層面的政府間交流。大陸過去表述「一切後果」時，「也曾實際採用過其中一些手段」。文章暗示，日本不少商品高度依賴從大陸進口。

觀察者網專欄作者江宇舟則列出，反制包括但不限於再次收緊對日本的稀土等關鍵礦產的出口審查、暫停或限制水產品等商品進口、減少對日航班與旅遊、「對日本商品加速替代」等。

解放軍報昨在頭版刊登「鈞聲」文章，指高市早苗的談話「無異於對中國發出武力威脅」，要求日方必須立即糾正，同時警告日本若「膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為」，解放軍「必將迎頭痛擊」，並稱解放軍將堅決行使「自衛權」，捍衛領土完整。

具新華社背景的公眾號「牛彈琴」表示，「嚴重後果正在顯現，不排除還有更多後續的舉動」，並批評高市早苗犯下「嚴重干涉中國內政」等「七宗罪」，其中第六項是違背剛做的政治承諾，因為她稍早才與大陸國家主席習近平見面，她當時表態在台灣問題上，日本將堅持一九七二年日中聯合聲明中的立場。

文章指，高市早苗是「麻煩製造者」，「真創造了歷史」，中日建交以來，「不管哪個首相一開始都謹言慎行，沒有一個像高市這樣在敏感問題上如此魯莽，沒有一個像高市這樣讓大陸如此憤怒，沒有一個讓中日開局如此糟糕」。