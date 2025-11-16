聽新聞
0:00 / 0:00

對付馬杜洛 先看老布希抓諾瑞嘉

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

華府正權衡對委內瑞拉的行動選項。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十四日分析，對若干主張對委內瑞拉總統馬杜洛採取軍事行動的人士，美國一九八九年入侵巴拿馬導致強人領袖諾瑞嘉被捕，似乎是美國試圖在委內瑞拉實現目標的範本，但兩者仍有重要差異。

諾瑞嘉在一九八三年至一九八九年獨裁統治巴拿馬，無視軍事威脅公然違抗白宮，被指控收受重金以縱容毒梟集團在巴拿馬運作，與現在的馬杜洛一樣成為華府頭號公敵。

面對諾瑞嘉的反抗和其日益惡化的壓迫行為，美國時任總統老布希一九八九年十二月下令入侵巴拿馬，代號「正義之師行動」，理由是諾瑞嘉的統治對美國人的生命和安全構成威脅。

當時有逾兩萬名美軍官兵進到巴拿馬境內。諾瑞嘉在梵蒂岡駐巴拿馬市大使館避難十天，期間美軍用喇叭包圍該大使館，徹夜播放震耳欲聾的重金屬音樂。一九九○年一月初，諾瑞嘉最終向美國緝毒局官員投案，翌年的審判被稱為「世紀之審」，最終他被判八項罪行成立，監禁四十年。

儘管美國當年在巴拿馬、現在在委內瑞拉的目標，似乎都是推翻與販毒集團有聯繫的獨裁者，但巴拿馬遭美入侵時人口僅二五○萬人，現今委內瑞拉人口已逾二千八百萬，國土面積更是巴拿馬十倍以上；巴拿馬被入侵時，境內還設有美軍基地。

另外，馬杜洛核心圈許多人士都面臨美國的走私指控，或高額懸賞金，不太可能坐視馬杜洛不戰而降。最後，美國在委內瑞拉境內一切軍事行動，均很可能要克服該國難以穿越的叢林和人口稠密的貧民窟，那裡有高度武裝的幫派成員，連委軍都很少踏足。

美國前駐美洲國家組織（ＯＡＳ）大使莫拉已研究過美國入侵委內瑞拉的可能行動及推翻馬杜洛政權的障礙。莫拉說，美國可輕易推翻馬杜洛，但維持和平是另一回事。他說，委軍能力不足抵禦美國入侵，「但我一直擔心的，不只是推翻該政權所需的時間，而是之後的事，以及你如何在實際上已崩潰的國家維持秩序？」

委內瑞拉 老布希 巴拿馬 馬杜洛
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

川普權衡空襲委內瑞拉！美軍10000人待命 智庫：動武機率40-60%

美最先進航艦「福特號」現身加勒比海 關鍵盟友中止情報合作

美續施壓 委內瑞拉向俄羅斯、中國、伊朗尋求軍援

美特工重金利誘馬杜洛機師策反 美媒揭行動細節

相關新聞

下通牒？陸當局接力抨擊高市早苗 首用「迎頭痛擊」傳達軍事意涵

日本首相高市早苗近日的「台灣有事說」，引發大陸強烈不滿，大陸外交部、國台辦、國防部及官媒等接力抨擊。大陸官媒央視旗下「玉...

中日關係緊張 涉外人士指中共「複合式威脅」這些國家也是受害者

日本首相高市早苗「台灣有事」發言，引發日中關係緊張。涉外人士今天表示，中國此類言語暴力、經濟打壓與軍事恫嚇並行的模式，屬...

戰狼外交重回前台？日本涉台言論遭大陸圍攻 官媒嗆高市變「搞事」

（德國之聲中文網）路透社援引日本共同社報道稱，日本於本周六（11月15日）敦促中國采取「恰當措施」。日本內閣官房長官木原稔（Minoru Kihara）表示，日中在該問題上存在分歧，但保持溝通至關重要。

在烏克蘭投下震撼彈…澤倫斯基親信陷貪腐疑雲 幕後主使神祕背景曝光

據美聯社15日報導，烏克蘭國家肅貪局本週公布長達15年的調查結果，該案為多名資深官員收受烏克蘭國家核能公司回扣，金額高達...

日在野黨、民團 反對修改非核3原則

日媒傳出首相高市早苗有意修改「非核三原則」中的「不引進」原則，包括最大在野黨立憲民主黨代表（黨魁）、前首相野田佳彥與去年...

府籲陸停止單邊作為 馬英九：兩岸問題不能假手外國

日本首相高市早苗對「台灣有事」的發言，引發大陸不滿，並宣布在黃海部分海域進行實彈射擊。總統府發言人郭雅慧表示，北京當局基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。