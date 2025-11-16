對付馬杜洛 先看老布希抓諾瑞嘉

華府正權衡對委內瑞拉的行動選項。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十四日分析，對若干主張對委內瑞拉總統馬杜洛採取軍事行動的人士，美國一九八九年入侵巴拿馬導致強人領袖諾瑞嘉被捕，似乎是美國試圖在委內瑞拉實現目標的範本，但兩者仍有重要差異。

諾瑞嘉在一九八三年至一九八九年獨裁統治巴拿馬，無視軍事威脅公然違抗白宮，被指控收受重金以縱容毒梟集團在巴拿馬運作，與現在的馬杜洛一樣成為華府頭號公敵。

面對諾瑞嘉的反抗和其日益惡化的壓迫行為，美國時任總統老布希一九八九年十二月下令入侵巴拿馬，代號「正義之師行動」，理由是諾瑞嘉的統治對美國人的生命和安全構成威脅。

當時有逾兩萬名美軍官兵進到巴拿馬境內。諾瑞嘉在梵蒂岡駐巴拿馬市大使館避難十天，期間美軍用喇叭包圍該大使館，徹夜播放震耳欲聾的重金屬音樂。一九九○年一月初，諾瑞嘉最終向美國緝毒局官員投案，翌年的審判被稱為「世紀之審」，最終他被判八項罪行成立，監禁四十年。

儘管美國當年在巴拿馬、現在在委內瑞拉的目標，似乎都是推翻與販毒集團有聯繫的獨裁者，但巴拿馬遭美入侵時人口僅二五○萬人，現今委內瑞拉人口已逾二千八百萬，國土面積更是巴拿馬十倍以上；巴拿馬被入侵時，境內還設有美軍基地。

另外，馬杜洛核心圈許多人士都面臨美國的走私指控，或高額懸賞金，不太可能坐視馬杜洛不戰而降。最後，美國在委內瑞拉境內一切軍事行動，均很可能要克服該國難以穿越的叢林和人口稠密的貧民窟，那裡有高度武裝的幫派成員，連委軍都很少踏足。

美國前駐美洲國家組織（ＯＡＳ）大使莫拉已研究過美國入侵委內瑞拉的可能行動及推翻馬杜洛政權的障礙。莫拉說，美國可輕易推翻馬杜洛，但維持和平是另一回事。他說，委軍能力不足抵禦美國入侵，「但我一直擔心的，不只是推翻該政權所需的時間，而是之後的事，以及你如何在實際上已崩潰的國家維持秩序？」