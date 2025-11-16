聽新聞
美國智庫：川普對委國動武 機率逾5成

聯合報／ 編譯高詣軒張佑生／綜合報導
美國八架Ｆ/Ａ-１８Ｅ/Ｆ超級大黃蜂戰鬥攻擊機與一架Ｂ-５２轟炸機十三日在大西洋某未公開地點聯合行動。法新社
美國八架Ｆ/Ａ-１８Ｅ/Ｆ超級大黃蜂戰鬥攻擊機與一架Ｂ-５２轟炸機十三日在大西洋某未公開地點聯合行動。法新社

在白宮至少連三天的商討後，美國總統川普十四日說，已「在某種程度上決定」接下來將如何進行對委內瑞拉採取軍事行動的可能性。美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）顧問坎西恩認為，川普對委動武的機率已達五至七成。

華盛頓郵報和哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）十四日報導，川普當晚搭空軍一號飛往佛州時語帶含糊，並說無法透露華府對委後續行動為何。

幾位知情人士說，川普十二日的每日情報簡報就論及委內瑞拉，參謀首長聯席會議主席凱恩等人十三日再向川普提供相關簡報。十四日與會的除了川普、凱恩，還有副總統范斯、國防部長赫塞斯、國務卿魯比歐及白宮副幕僚長米勒。

川普曾屢次允諾避免開啟新衝突，並向國會保證未準備這類攻擊，對委境內動武無疑違背承諾，也將使美國與其他拉美國家合作更棘手，並加深外界猜疑川普終究只想推翻委內瑞拉總統馬杜洛。一位美國官員說，馬杜洛非常害怕，也應如此，川普列入考慮的選項對馬杜洛及其非法政權很不利。

一名知情人士說，正在拉美的美軍航艦「福特號」的戰機飛行員，已在研究委內瑞拉防空系統，但不知是否將收到出擊命令。另兩名人士說，美方可能動用負責各類捕捉與殲滅任務的精銳「三角洲部隊」。委國防部則宣布大規模動員近廿萬名官兵。

幾名看過相關文件的人士表示，川普政府對拉美軍事行動的法律論點，是試圖混合套用管轄毒品走私犯罪的法律與武裝衝突法，將毒品與化學武器相提並論，還想以「集體自衛」為由，主張美國是在與哥倫比亞、墨西哥等盟友共同對抗毒梟集團。

幾位國安專家表示，可預見川普很快會行動。美國南方司令部前司令李察遜十三日說，委軍武器和防空系統均較老舊。坎西恩說，一七○枚戰斧飛彈可在數小時內癱瘓其空防。

赫塞斯十三日已宣布展開「南方之矛」行動，以打擊西半球毒品恐怖分子。鄰近委內瑞拉的千里達及托巴哥共和國十四日則宣布，十六日起與美國展開六天聯演。馬杜洛十四日說，美國在當地「戰爭行為」構成巨大國際挑戰。

川普 委內瑞拉 恐怖分子
