發現未獲許可貨物 伊朗查扣一艘波斯灣油輪

伊朗伊斯蘭革命衛隊15日證實在荷莫茲海峽扣押了一艘油輪，當時這艘懸掛著馬紹爾國旗的塔勒拉（Talara）號正由阿拉伯聯合大公國駛向新加坡，而船上被發現「非法運輸未經許可的貨物」。

英國廣播公司（BBC）說，伊朗曾多次扣押波灣一帶海域的油輪與貨船，並指控對方走私或犯下海上違法行為。波斯灣為全球石油與液化天然氣的重要運輸路線。

英國海事安全公司Ambrey說，塔勒拉號由阿聯的阿吉曼出發，南下通過荷莫茲海峽時突然遭到3艘小船靠近，隨後「突然改變航向」。負責在該區域巡邏的美國海軍第五艦隊則表示正「積極地監控情勢」，「商船在公海上擁有不受阻礙的航行與貿易權利」。

管理該船的公司則說，這艘油輪在距離阿聯沙迦的法坎港海岸20海浬處時失聯。英國海事貿易營運中心說已收到相關報告，建議船舶「謹慎航行，通報任何可疑事物」。

伊朗多年來持續揚言關閉荷莫茲海峽，以此報復西方制裁與其他行為，全球約20%的貿易都經過此地。