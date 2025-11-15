發現未獲許可貨物 伊朗查扣一艘波斯灣油輪

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
圖為之前一艘油輪穿越荷莫茲海峽。路透
圖為之前一艘油輪穿越荷莫茲海峽。路透

伊朗伊斯蘭革命衛隊15日證實在荷莫茲海峽扣押了一艘油輪，當時這艘懸掛著馬紹爾國旗的塔勒拉（Talara）號正由阿拉伯聯合大公國駛向新加坡，而船上被發現「非法運輸未經許可的貨物」。

英國廣播公司（BBC）說，伊朗曾多次扣押波灣一帶海域的油輪與貨船，並指控對方走私或犯下海上違法行為。波斯灣為全球石油與液化天然氣的重要運輸路線。

英國海事安全公司Ambrey說，塔勒拉號由阿聯的阿吉曼出發，南下通過荷莫茲海峽時突然遭到3艘小船靠近，隨後「突然改變航向」。負責在該區域巡邏的美國海軍第五艦隊則表示正「積極地監控情勢」，「商船在公海上擁有不受阻礙的航行與貿易權利」。

管理該船的公司則說，這艘油輪在距離阿聯沙迦的法坎港海岸20海浬處時失聯。英國海事貿易營運中心說已收到相關報告，建議船舶「謹慎航行，通報任何可疑事物」。

伊朗多年來持續揚言關閉荷莫茲海峽，以此報復西方制裁與其他行為，全球約20%的貿易都經過此地。

荷莫茲海峽 油輪 伊朗
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

伊朗攔截貨船並引入領海 為6月來首見扣押油輪事件

伊朗男燒哈米尼畫像 自拍傳網後開槍自殺？家屬不信

王毅通話伊朗外長 籲推動核問題重回對話談判

伊朗男子焚燒最高領袖畫像 自拍上傳後死於槍擊

相關新聞

下通牒？陸當局接力抨擊高市早苗 首用「迎頭痛擊」傳達軍事意涵

日本首相高市早苗近日的「台灣有事說」，引發大陸強烈不滿，大陸外交部、國台辦、國防部及官媒等接力抨擊。大陸官媒央視旗下「玉...

中日關係緊張 涉外人士指中共「複合式威脅」這些國家也是受害者

日本首相高市早苗「台灣有事」發言，引發日中關係緊張。涉外人士今天表示，中國此類言語暴力、經濟打壓與軍事恫嚇並行的模式，屬...

戰狼外交重回前台？日本涉台言論遭大陸圍攻 官媒嗆高市變「搞事」

（德國之聲中文網）路透社援引日本共同社報道稱，日本於本周六（11月15日）敦促中國采取「恰當措施」。日本內閣官房長官木原稔（Minoru Kihara）表示，日中在該問題上存在分歧，但保持溝通至關重要。

在烏克蘭投下震撼彈…澤倫斯基親信陷貪腐疑雲 幕後主使神祕背景曝光

據美聯社15日報導，烏克蘭國家肅貪局本週公布長達15年的調查結果，該案為多名資深官員收受烏克蘭國家核能公司回扣，金額高達...

日在野黨、民團 反對修改非核3原則

日媒傳出首相高市早苗有意修改「非核三原則」中的「不引進」原則，包括最大在野黨立憲民主黨代表（黨魁）、前首相野田佳彥與去年...

府籲陸停止單邊作為 馬英九：兩岸問題不能假手外國

日本首相高市早苗對「台灣有事」的發言，引發大陸不滿，並宣布在黃海部分海域進行實彈射擊。總統府發言人郭雅慧表示，北京當局基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。