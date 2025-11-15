內戰現曙光？剛果與叛軍再簽新和平架構 卡達代表：具歷史意義

快訊

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
圖為剛果北基伍省爆發衝突，民眾自其中逃出。美聯社
圖為剛果北基伍省爆發衝突，民眾自其中逃出。美聯社

剛果民主共和國與盧安達支持的準軍事組織Ｍ23，15日在美國斡旋下於卡達簽署新的和平架構，結束在剛果東部地區的戰鬥。

為結束剛果民主共和國東部地區的衝突，美國、卡達及非洲聯盟展開為期數個月的反覆談判，M23已佔領東部地區數個重要城市，東部地區蘊藏豐富礦產。儘管雙方今年7月已在阿拉伯聯合大公國簽署停火協議，雙方仍時有交火並指控對方破壞協議。

在新協議「杜哈全面和平協議架構」的簽署儀式上，卡達代表胡萊菲（Mohammed Al-Khulaifi）說此舉「具歷史意義」，調解方也會持續努力實現和平。

自2021年以來，M23在盧安達的支持下佔領剛果東部大片土地，引發不斷惡化的人道危機。今年1月與2月，M23發動閃擊佔領北基伍省首府果瑪（Goma）與南基伍省（South Kivu）首府布卡伏（Bukavu）

剛果 卡達 美國 軍事 衝突 非洲
