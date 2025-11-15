快訊

下通牒？陸當局接力抨擊高市早苗 首用「迎頭痛擊」傳達軍事意涵

新北死亡車禍…自行車翁進加護病房 機車騎士自行就醫後竟昏迷身亡

在烏克蘭投下震撼彈…澤倫斯基親信陷貪腐疑雲 幕後主使神祕背景曝光

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
圖為烏克蘭總統澤倫斯基（右）、能源部長加盧申科（中）、烏克蘭國家核電公司總裁柯亭今年２月視察核電廠。路透
圖為烏克蘭總統澤倫斯基（右）、能源部長加盧申科（中）、烏克蘭國家核電公司總裁柯亭今年２月視察核電廠。路透

據美聯社15日報導，烏克蘭國家肅貪局本週公布長達15年的調查結果，該案為多名資深官員收受烏克蘭國家核能公司回扣，金額高達1億美元。由於本案幕後主使明迪奇（Timur Mindich）為烏克蘭總統則倫斯基親信兼前商業夥伴，他在澤倫斯基執政期間影響力更不斷擴大，雖然調查未涉及澤倫斯基本人，仍在該國投下震撼彈。

在回扣醜聞曝光以前，明迪奇一直是個神祕人物，僅在幕後操縱交易，影響力雖大卻不為人所知。隨著他影響力不斷擴張，也讓人憂心其對烏國產業的影響水漲船高。明迪奇現已逃離烏克蘭，意味未來刑事訴訟難看到奇身影，另有2名首長已辭職。

烏克蘭官員、專家認為，明迪奇的崛起與澤倫斯基密不可分。在調查結果公布後，澤倫斯基已表態支持調查工作。明迪奇與澤倫斯基共同擁有「95街區工作室」，該工作室讓澤倫斯基成為聲名大噪的喜劇演員，幫助澤倫斯基步入政壇。澤倫斯基當選後已將其股份讓給其他合夥人。

但明迪奇的商業版圖卻在澤倫斯基當選後不斷擴張。在長達1000個小時的竊聽錄音中，揭露明迪奇對於2021年至2025年擔任能源部長的哈盧申科的影響力。調查公開後加盧申科已停職。

雖然文件並未直接坐實明迪奇直接受益，調查人員卻援引大量竊聽證據顯明明迪奇利用由輸誠者構成的網路向該國核電公司的承包商施壓，要求15%的回扣以拓展業務。這些非法資金透過空殼公司洗錢，最終流入明迪奇一夥人口袋中。

烏克蘭 核能 澤倫斯基 回扣
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

德總理籲澤倫斯基 確保烏國青年勿大量湧入德國

澤倫斯基親信涉貪重擊政壇…烏清查國營企業 IMF出手了

分析：陷貪腐、戰場、資金3重危機 烏克蘭今冬險峻

澤倫斯基：俄軍夜襲烏克蘭釀4死 針對民眾與民用設施

相關新聞

不甩自家政府？陸警告暫勿前往日本 陸客仍大排長龍：對政治沒興趣

日本首相高市早苗日前關於「台灣有事」的發言，引發日本與中國大陸之間的外交糾紛越演越烈。中國外交部領事司14日晚間突然呼籲...

口水戰升級？陸若報復高市言論有這4招 彭博分析：日本恐孤軍奮戰

日本與中國大陸因台灣問題，近日緊張情勢升高，雙方目前都不願退讓。北京指控日本新任首相高市早苗的前不久的發言威脅到中國，因...

陸憤怒升級！陸官媒列高市「7宗罪」煽動仇恨 陸罕見連用這詞回應

日本首相高市早苗7日在眾議院答詢時的「台灣有事說」，造成1周以來陸、日外交關係震盪，繼大陸外交部、國台辦等單位抨擊，大陸...

夏季旅日消費陸客居冠！大陸用觀光施壓高市 日方難接受：對中立場沒變

日本首相高市早苗日前關於「台灣有事」的發言引發外交糾紛，中國大陸外交部14日晚間突然呼籲大陸公民「近期暫勿前往日本」。日...

內戰現曙光？剛果與叛軍再簽新和平架構 卡達代表：具歷史意義

剛果民主共和國與盧安達支持的準軍事組織Ｍ23，15日在美國斡旋下於卡達簽署新的和平架構，結束在剛果東部地區的戰鬥。

戰狼外交重回前台？日本涉台言論遭大陸圍攻 官媒嗆高市變「搞事」

（德國之聲中文網）路透社援引日本共同社報道稱，日本於本周六（11月15日）敦促中國采取「恰當措施」。日本內閣官房長官木原稔（Minoru Kihara）表示，日中在該問題上存在分歧，但保持溝通至關重要。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。