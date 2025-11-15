戰狼外交重回前台？日本涉台言論遭大陸圍攻 官媒嗆高市變「搞事」

快訊

（德國之聲中文網）路透社援引日本共同社報道稱，日本於本周六（11月15日）敦促中國采取「恰當措施」。日本內閣官房長官木原稔（Minoru Kihara）表示，日中在該問題上存在分歧，但保持溝通至關重要。

據路透社報道，木原稔表示，日方已「向中方轉達了有關立場，並強烈要求中方采取適當行動」。但該報道未援引其進一步說明所謂「措施」為何。

本周五（11月14日）中國外交部因日本首相高市早苗上周發表的「台灣有事」言論爭議，提醒中國公民「近期避免前往日本」。稱其言論「嚴重惡化中日人員交流氛圍，」「給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。」

日本首相高市早苗上周在國會表示，中國若對台灣發動攻擊，可能構成「威脅日本生存的事態」，暗示若台海爆發沖突可能觸發東京采取軍事行動，引發中方強烈不滿。

所謂「戰狼外交」重回前台

高市發表「台灣有事」言論次日，中國駐大阪總領事薛劍在社交媒體平台X（原推特）發文稱：「對於那條擅闖進來的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。你們做好准備了嗎？」隨即引發日本民眾強烈不滿，批評薛劍的說法「可以解讀為對高市首相的殺害預告，性質極為惡劣。」

中國外交部發言人林劍在13日在記者會上稱高市「公然在國會發表涉台露骨挑釁言論。

中國副外交部長孫衛東14日發布新聞稿表示：「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊。」

中國國防部14日也對高市言論做出回應稱，日本若「膽敢鋌而走險，必將碰得頭破血流，付出慘痛代價。」

中國官媒亦以粗暴言論抨擊高市早苗。中國央視11日發表評論稱高市若「企圖插手台灣問題，必將自食惡果。」央視旗下帳號「玉淵譚天」發文稱高市變成「搞事」，並奉勸其不要「滿嘴噴糞」。

日本對「及其不當言論」提出「強烈抗議」

日本政府譴責薛劍此前X上的言論「及其不當」。木原稔本周一（11月10日）表示，薛劍曾發表過「多次不當言論」，日方已多次要求中方「采取適當措施」加以處理。

周五（11月14日），東京表示已召見中國駐日大使吳江浩，就中國駐大阪總領事薛劍發表的「極其不當言論」提出「強烈抗議」，並敦促吳江浩確保「中方采取恰當措施」。

老調重彈

台灣距離日本領土僅約110公裡。中國聲稱對台灣擁有主權，並不排除以武力攻台灣的可能。外界在此問題上任何與北京立場不一致的言論都會被定性為「干涉內政」。台灣方面則否認北京的主權主張。

德國之聲評論員認為，面對日本有關台灣的表述或對中國擴張的批評，中共方往往本能地回以一句：「日本軍國主義卷土重來」。此次中國外交部將高市言論與90多年前日本帝國主義侵略滿洲相提並論。但日本憲法事實上禁止發起戰爭。

日本走鋼絲動作

日本領導人此前在討論類似情景時往往避免公開提及台灣，以維持一種「戰略模糊」立場，這也與日本主要安全盟美國偏好的政策一致。

高市的政治導師、日本前首相安倍晉三曾說，「台灣有事即日本有事」，但也未具體界定情形。

高市此番言論打破了這一傳統，因此遭到自民黨內部批評。《President》雜志引述一名匿名前內閣的話寫道：「安倍決不會給出如此輕率的答復。」他認為，高市提及具體情景等於不必要地暴露日本的底牌。

東京方面試圖降低事態嚴重性。高市起初堅持稱自己的言論與歷屆政府立場一致，隨後又稱相關表述僅屬「假設性發言」，並表示當時具體舉例需反省，今後會避免明確假設特定情況。木原稔也表示，日本重視台灣海峽的和平與穩定，希望通過對話實現和平解決。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

高市早苗 日本 中日關係 中共 安倍晉三 台灣
