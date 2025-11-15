快訊

下通牒？陸當局接力抨擊高市早苗 首用「迎頭痛擊」傳達軍事意涵

新北死亡車禍…自行車翁進加護病房 機車騎士自行就醫後竟昏迷身亡

中日關係緊張 涉外人士指中共「複合式威脅」這些國家也是受害者

中央社／ 台北15日電
涉外人士表示，中共此類言語暴力、經濟打壓與軍事恫嚇並行的模式，屬於國際安全研究的「複合式威脅」，遭受中共施壓的國家遍及印太與歐洲，日本並非唯一受害者。路透社
涉外人士表示，中共此類言語暴力、經濟打壓與軍事恫嚇並行的模式，屬於國際安全研究的「複合式威脅」，遭受中共施壓的國家遍及印太與歐洲，日本並非唯一受害者。路透社

日本首相高市早苗台灣有事」發言，引發日中關係緊張。涉外人士今天表示，中國此類言語暴力、經濟打壓與軍事恫嚇並行的模式，屬於國際安全研究的「複合式威脅」，遭受中國施壓的國家遍及印太與歐洲，日本並非唯一受害者。

針對日本首相高市早苗「台灣有事」發言，中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本；中國海事局網站今天發布航行警告，17日至19日連續3天全天，將在黃海中部部分海域進行實彈射擊。

涉外人士指出，日本的國家安全戰略調整並非始自高市早苗，而是日本政府近年面對區域局勢變化下，逐步形成的政策方向。高市早苗的相關答詢確實較為直接、語氣清晰，但並未改變日本原本既有的戰略立場，也未超出國際社會對日本安全政策的理解範圍。

對於中國的旅遊限制與軍演等反應，涉外人士表示，中國對此做出過度且不理性反應，不僅無助緩和當前印太情勢，反而可能加深區域誤判，升高不必要的緊張；至於前總統馬英九的高市早苗「躁進」說法，更與台灣主流民意及國際社會對台海和平的期待不符，其立場已不具參考價值。

涉外人士提到，中國此類言語暴力、經濟打壓與軍事恫嚇並行的模式，已成為對外施壓典型手法，屬於國際安全研究所稱「複合式威脅」（hybridcoercion），日本並非唯一受害者。

涉外人士引述各國政府與國際研究機構資料表示，近十多年來，遭受中國以不同層次施壓的國家遍及印太與歐洲，韓國是最明顯案例；2016年韓國決定部署美國「薩德」反飛彈系統後，北京立即採取包括全面禁止中國旅客赴韓、封殺韓國娛樂內容在中國播出、以行政檢查為名打壓韓國企業等多重報復，形成大規模經濟與文化封鎖。

此外，澳洲曾因呼籲調查COVID-19起源，遭中國以高額關稅與進口禁令制裁，涵蓋葡萄酒、大麥、牛肉與煤炭等多項重要出口品。立陶宛則因允許以「台灣」名義設立代表處，面臨中國直接封鎖其出口報關，甚至施壓跨國企業切割立陶宛供應鏈。

涉外人士強調，在亞洲，菲律賓長期承受中國在南海的軍事壓力，包括水炮攻擊與艦艇阻攔等灰色地帶行動；印度則因邊境爭端爆發流血衝突，雙方軍力長期對峙。此外，加拿大在孟晚舟事件後遭遇人質外交與農產禁運，挪威在頒發諾貝爾和平獎給劉曉波後被中國禁止鮭魚進口，捷克與瑞典則因維權議題或對台友好而遭外交威嚇。

日本 高市早苗 澳洲 台灣有事
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

北京加強施壓 陸官媒放話制裁日本官員：高市會感受到「迎頭痛擊」

中日緊張升高 學者提「自助人助」三招因應：台應避免成麻煩製造者

關係搞壞？中日緊張情勢升高 何思慎籲台灣謹慎：勿成競爭的棋子

中日爭端升溫之際…「鬼滅之刃」大陸首映票房仍破紀錄 官媒評價正面

相關新聞

不甩自家政府？陸警告暫勿前往日本 陸客仍大排長龍：對政治沒興趣

日本首相高市早苗日前關於「台灣有事」的發言，引發日本與中國大陸之間的外交糾紛越演越烈。中國外交部領事司14日晚間突然呼籲...

口水戰升級？陸若報復高市言論有這4招 彭博分析：日本恐孤軍奮戰

日本與中國大陸因台灣問題，近日緊張情勢升高，雙方目前都不願退讓。北京指控日本新任首相高市早苗的前不久的發言威脅到中國，因...

陸憤怒升級！陸官媒列高市「7宗罪」煽動仇恨 陸罕見連用這詞回應

日本首相高市早苗7日在眾議院答詢時的「台灣有事說」，造成1周以來陸、日外交關係震盪，繼大陸外交部、國台辦等單位抨擊，大陸...

夏季旅日消費陸客居冠！大陸用觀光施壓高市 日方難接受：對中立場沒變

日本首相高市早苗日前關於「台灣有事」的發言引發外交糾紛，中國大陸外交部14日晚間突然呼籲大陸公民「近期暫勿前往日本」。日...

戰狼外交重回前台？日本涉台言論遭大陸圍攻 官媒嗆高市變「搞事」

（德國之聲中文網）路透社援引日本共同社報道稱，日本於本周六（11月15日）敦促中國采取「恰當措施」。日本內閣官房長官木原稔（Minoru Kihara）表示，日中在該問題上存在分歧，但保持溝通至關重要。

COP30直擊／「為亞馬遜人民而走！」氣候遊行登場 睽違3年重回街頭

「為亞馬遜人民而走！」「埋葬所有化石燃料！」由人民峰會發起的「氣候正義全球大遊行」今（巴西時間15日上午）在聯合國氣候變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。