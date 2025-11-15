北京加強施壓 陸官媒放話制裁日本官員：高市會感受到「迎頭痛擊」

北京當局加強施壓日本首相高市早苗撤回「台灣有事」說法之際，中國官媒今天宣稱「中方已做好對日實質反制準備」，揚言必要時將制裁日本官員，暫停與日本在經濟、外交、軍事等層面的政府間交流。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」15日傍晚發文稱，中方已做好對日實質反制準備，「針對高市早苗的露骨挑釁言論，我們的忍耐，是有限度的」。

文章提到，中國外交部副部長13日「奉示」召見日本駐中大使，提出嚴正交涉。「奉示」一詞，在中日之間是首次出現。

玉淵譚天宣稱，高市早苗作為日本政府領導人，公開發表涉台武力威脅言論，「這是1945年日本戰敗以來所未曾有過的嚴重挑釁」。

文章引述中國國際問題研究院日本問題專家項昊宇說，「奉示」指處理上級交辦事項，意味著中國外交部副部長「直接代表更高層級表達立場」。

文章稱，高市早苗7日公開表示「台灣有事即日本有事」，日本可能行使「集體自衛權」。中方第一時間提出嚴正交涉與強烈抗議。高市10日拒絕撤回言論，並辯稱其立場「符合日本政府一貫立場」。在此之後，才有了中國交涉層級提升。

文章又稱，從整個過程來看，中方已給予日方充分的機會與迴旋餘地。即便在事態升級之際，中方仍明確提出了解決問題的路徑：日方須深刻反省歷史罪責，立即反思糾錯，「收回惡劣言論」。

玉淵潭天揚言，「如果日方執迷不悟，中國就沒有什麼好再克制的了」。

文章稱，在中方的回應中，有兩個表述：「一切後果必須由日方承擔」和「必將予以迎頭痛擊」。其中，「迎頭痛擊」是第一次出現在中日外交場合中。這些表述，傳遞出「中方已做好實質反制準備」的訊號。

文章引述南開大學日本研究院專家丁諾舟稱，「一切後果」指符合國際法和國際慣例的任何行動。

玉淵潭天放話，首先是「反制」。中方在涉台問題上已累積充分的反制經驗。中國外交部現有的反制清單中，約80%的情況都含涉台問題，其中不乏日本政客。「只要有必要，中方隨時可採取類似措施」。

玉淵潭天又提到，其次是「暫停與日本在經濟、外交、軍事等層面的政府間交流」。指中方過去表述「一切後果」時，也曾實際採用過其中一些手段。

文章還提到，中國是日本最大的貿易夥伴，數據顯示，日本不少商品「高度依賴」從中國進口。

針對中國外交部和駐日本使領館14日深夜提醒中國公民近期避免前往日本，玉淵潭天則稱，中方以外交管道正式發布相關提醒，意味著「局勢已被官方認定為存在實質性威脅」。這就是「日本政府錯誤行徑對日本社會產生負面外溢效應的具體體現」。

文章還稱，日本的很多軍力報告裡都提到，要在中國家門口和中國「打潛艇戰」。「那日本政客要去問問遼寧艦，問問山東艦，問問福建艦，問問最近海試的四川艦，問問『東風快遞』，答不答應」。

玉淵潭天最後放話，到那時候，高市早苗會直觀感受到什麼叫做「迎頭痛擊」。