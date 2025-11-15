快訊

全華爾街唯獨他建議賣出NVIDIA股票 看空理由呼應「大賣空」本尊

不是準備武統台灣？習近平大規模整肅解放軍將領 學者曝背後目的

暗批美國？哥倫比亞買17架瑞典戰機 稱侵略可來自任何地方

中央社／ 波哥大14日綜合外電報導
身為哥倫比亞首位左派總統的裴卓，曾與美國總統川普（圖）隔空相互辱罵。法新社
身為哥倫比亞首位左派總統的裴卓，曾與美國總統川普（圖）隔空相互辱罵。法新社

哥倫比亞總統裴卓今天宣布，哥倫比亞已同意向瑞典的紳寶集團（Saab）採購17架獅鷲（Gripen）戰機，合約總額43億美元（約新台幣1315億元）。

法新社報導，美國和法國的公司都曾試圖賣戰機給哥倫比亞，但與美國正因掃毒問題而關係緊繃的哥國，最終選擇了紳寶。

裴卓（Gustavo Petro）今天在1座軍事基地舉行的活動上宣布這項消息。他還表示，這些新戰機將用於嚇阻「對哥倫比亞的侵略行為，無論可能來自何方。...在一個地緣政治混亂的世界」，侵略「可來自任何地方」。

由於美國正在加勒比海與太平洋東部對疑似毒品販運船採取軍事行動，包括哥倫比亞在內的大多數拉丁美洲國家目前都神經緊繃。

身為哥倫比亞首位左派總統的裴卓，曾與美國總統川普（Donald Trump）隔空相互辱罵。裴卓經常直言不諱批評川普，川普則稱裴卓是「非法藥頭」，因為哥倫比亞生產大量古柯鹼。

川普還取消美國對哥倫比亞的財務援助，並將哥國從美國打擊毒品販運的盟友名單中移除。

裴卓則指稱川普政府在中南美洲一帶的軍事部署最終目的是奪取委內瑞拉的石油財富，並破壞拉丁美洲的穩定。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

哥倫比亞 美國 川普 戰機
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

泰柬衝突再起 川普通話兩國當和事佬

容易找到人…川普政府鎖定逮捕無證親子 已數千兒童與監護人分離

政府重啟後 眾院竟先吵艾普斯坦案

瑞士如何讓關稅降至15%？討好川普「秘密武器」曝光：勞力士與金條

相關新聞

不甩自家政府？陸警告暫勿前往日本 陸客仍大排長龍：對政治沒興趣

日本首相高市早苗日前關於「台灣有事」的發言，引發日本與中國大陸之間的外交糾紛越演越烈。中國外交部領事司14日晚間突然呼籲...

口水戰升級？陸若報復高市言論有這4招 彭博分析：日本恐孤軍奮戰

日本與中國大陸因台灣問題，近日緊張情勢升高，雙方目前都不願退讓。北京指控日本新任首相高市早苗的前不久的發言威脅到中國，因...

陸憤怒升級！陸官媒列高市「7宗罪」煽動仇恨 陸罕見連用這詞回應

日本首相高市早苗7日在眾議院答詢時的「台灣有事說」，造成1周以來陸、日外交關係震盪，繼大陸外交部、國台辦等單位抨擊，大陸...

夏季旅日消費陸客居冠！大陸用觀光施壓高市 日方難接受：對中立場沒變

日本首相高市早苗日前關於「台灣有事」的發言引發外交糾紛，中國大陸外交部14日晚間突然呼籲大陸公民「近期暫勿前往日本」。日...

暗批美國？哥倫比亞買17架瑞典戰機 稱侵略可來自任何地方

哥倫比亞總統裴卓今天宣布，哥倫比亞已同意向瑞典的紳寶集團（Saab）採購17架獅鷲（Gripen）戰機，合約總額43億美...

消息人士：印度克什米爾警察局發生爆炸 釀9死29傷

警方消息人士表示，昨天深夜，印度控制的克什米爾地區一座警察局內，一堆被沒收的爆裂物發生爆炸，造成至少9人死亡、29人受傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。