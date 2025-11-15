暗批美國？哥倫比亞買17架瑞典戰機 稱侵略可來自任何地方

哥倫比亞總統裴卓今天宣布，哥倫比亞已同意向瑞典的紳寶集團（Saab）採購17架獅鷲（Gripen）戰機，合約總額43億美元（約新台幣1315億元）。

法新社報導，美國和法國的公司都曾試圖賣戰機給哥倫比亞，但與美國正因掃毒問題而關係緊繃的哥國，最終選擇了紳寶。

裴卓（Gustavo Petro）今天在1座軍事基地舉行的活動上宣布這項消息。他還表示，這些新戰機將用於嚇阻「對哥倫比亞的侵略行為，無論可能來自何方。...在一個地緣政治混亂的世界」，侵略「可來自任何地方」。

由於美國正在加勒比海與太平洋東部對疑似毒品販運船採取軍事行動，包括哥倫比亞在內的大多數拉丁美洲國家目前都神經緊繃。

身為哥倫比亞首位左派總統的裴卓，曾與美國總統川普（Donald Trump）隔空相互辱罵。裴卓經常直言不諱批評川普，川普則稱裴卓是「非法藥頭」，因為哥倫比亞生產大量古柯鹼。

川普還取消美國對哥倫比亞的財務援助，並將哥國從美國打擊毒品販運的盟友名單中移除。

裴卓則指稱川普政府在中南美洲一帶的軍事部署最終目的是奪取委內瑞拉的石油財富，並破壞拉丁美洲的穩定。

