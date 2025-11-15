英國再爆大規模迷姦案 中國大陸男子遭判無期徒刑

一名33歲中國籍男子因為犯下性侵、偷窺、偷拍、意圖施藥等總計24項罪行，14日在倫敦遭法院判處無期徒刑，至少須服刑14年才有機會假釋，且將終身在英國被註記為性犯罪者。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）表示，這名名為許超（Chao Xu）的男子是警方歷來所調查過犯案量最龐大的性犯罪者之一。許超遭定罪判刑的案件涉及6名被害女子，但還未被警方掌握的性侵、偷窺、偷拍等被害人，人數可能高達「數以百計」，且橫跨英國與中國。

許超在英國犯下的多項性侵相關罪行可追溯至2021年。倫敦都會區警察局已針對許超啟動代號「卡夫卡」的調查行動（Op Kavka），並在警局的「重大事件公共平台」設置專門的網路報案頁面，鼓勵民眾及被害人提供線索。

報案頁面有英文、簡體中文和正體中文版。倫敦都會區警察局將正體中文版頁面歸類為「粵語版」。

英國今年上半年另有一名中國籍鄒姓博士班學生因為大規模迷姦女子等犯行，遭判處無期徒刑。

根據皇家檢察署（CPS）資料，這名倫敦大學學院（UCL）博士生因為強姦、偷窺、持有極端色情影像、非法禁錮、持有毒品等總計28項罪行，遭處無期徒刑，至少須服刑24年。相關罪行涉及10名被害女子，但警方不排除實際被害人超過60人，橫跨英、中。

當時倫敦都會區警察局即形容，以犯案規模和犯行嚴重程度而言，鄒姓男子可能會是英國歷來最重度性犯罪者之一。

不過，許超案的潛在被害人人數被評估為「數以百計」。無論最終是許超或鄒姓男子被證實為惡行最重大，英國僅在今年即有2名中國籍男子因為性侵相關罪名遭處無期徒刑，且犯案規模皆引發關注。

許超畢業於英國格林威治大學（University ofGreenwich），專業為國際法，於2023年取得英國工作簽證。警方研判，許超自2013年即在英國居住。

許超持有一家公司，業務涵蓋協助以中國籍為主的英國大學院校畢業生在英國求職、學生招募與交換等，因此有機會與各大學院校建立合作關係。

檢警表示，許超會在他位於倫敦的住所等地點舉行社交聯誼派對，並藉機偷拍訪客在浴廁間的活動、在飲料下藥，並伺機性侵。許超在格林威治的寓所價值約70萬英鎊（約新台幣2800萬元）。

許超的住所幾乎遍布偷拍攝影機，擴音器、空氣清淨機甚至衛生棉包裝袋都是設置點。此外，他提供訪客品飲所謂的「生命之泉」，一種他自行調製、結合各類酒精飲料與中藥的雞尾酒。警方指出，這些「生命之泉」意在讓潛在被害人陷入昏迷。

警方在許超的手機、電腦等電子裝置發現「數以千計」照片和影片，內容呈現被害人失去意識或失去行為能力的狀態，任由許超擺布。然而，許超不僅是記錄性侵過程，更會結合偷拍影像和性侵不同被害人的段落，剪輯出新的影片。

警方指出，許超利用他與各大學院校的關係及事業人脈，建立各界對他的信任，卻暗中尋找下手目標。

值得注意的是，許超的偷窺、偷拍、性侵等罪行不僅限於個人住處，更擴及WeWork共享辦公空間、倫敦地鐵站等辦公和公共場所。檢方在法庭上表示，許超十分大膽，「可以在任何地方作案」。

檢警強調，許超犯行眾多，危害程度重大，且精於算計；希望有更多人願意作證或提供線索，相關調查工作持續進行。自許超今年8月被定罪以來，已另有11名女性挺身而出作證。

倫敦都會區警察局表示，在新一階段的調查，警方將持續檢視多達600萬則在通訊軟體「微信」（WeChat）上的訊息、數以千計影音圖像，以及許超的網路搜尋紀錄。這是倫敦都會區警察局歷來所執行規模最大的數位鑑定工作之一。

許超落網是在今年6月初。當時警方接獲報案，一名女子在參加許超於格林威治住處舉行的聯誼活動後，陷入昏迷並遭性侵多次。女子在許超住處逐漸恢復意識後，憶起被性侵的部分過程，包括許超用手機錄下犯案經過。在許超拒絕按要求出示相關影像後，女子當場撥999報案。警方於12分鐘內抵達現場，當場逮捕許超。

許超是否在大學就讀期間（2016年左右）即開始作案，以及他與同樣因為性侵等罪行被判無期徒刑的鄒姓男子有無關聯，有待調查確認。