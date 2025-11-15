快訊

棒球／日媒揭南韓約戰交流賽因危機感 屢敗日本+台灣崛起

「這輩子都不會從良」薔薔盛裝出席走鐘獎 全身透視裝辣翻全場

九份老街驚傳火燒車「濃煙大火吞噬遊覽車」 13乘客驚險逃一劫

美國正式啟動協商 傳聯合國安理會17日表決川普加薩走廊和平計畫

中央社／ 紐約聯合國總部14日綜合外電報導

法新社報導，美國上週正式在聯合國安全理事會（UNSC）就加薩走廊議題決議文啟動協商，內容包含美國總統川普的和平計畫。外交界人士透露，安理會將在17日進行表決。

這份決議除了要讓已交戰2年的以色列和巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）貫徹加薩走廊（GazaStrip）停火協議，還支持川普（Donald Trump）的加薩和平計畫。

根據法新社昨天見過的草案內文，當中提到「歡迎和平委員會（Board of Peace）的成立」。這個委員會將是加薩走廊過渡時期治理機關，權限至2027年底，理論上由川普擔任主席。

這份決議並將授權聯合國安理會成員組建1支「臨時性國際維和部隊（International Stabilization Force，ISF）」。這支部隊將與以色列、埃及和經過新訓練的巴勒斯坦警察合作，協助確保邊境地區安全及實現加薩走廊非軍事化。

此外，這份最新版本決議提到未來建立巴勒斯坦國的可能性，與先前幾版決議不同。

美國與埃及、沙烏地阿拉伯、土耳其和印尼等數個阿拉伯或穆斯林為主國家今天發表聯合聲明，呼籲聯合國安理會盡快通過這份決議。

然而，儘管川普加薩和平計畫的原則至今獲得安理會成員國支持，但外交界消息人士指出，美國的決議案仍存在一些疑問。

其中最主要是美國方案缺乏由安理會監督的機制，以及關於巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）扮演的角色，或是國際維和部隊的詳細權限，都仍待釐清。

加薩走廊 美國 安理會 川普 巴勒斯坦 聯合國
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

泰柬衝突再起 川普通話兩國當和事佬

川普上任10個月 已有21名移民死在ICE關押 包括3名華人

容易找到人…川普政府鎖定逮捕無證親子 已數千兒童與監護人分離

政府重啟後 眾院竟先吵艾普斯坦案

相關新聞

不甩自家政府？陸警告暫勿前往日本 陸客仍大排長龍：對政治沒興趣

日本首相高市早苗日前關於「台灣有事」的發言，引發日本與中國大陸之間的外交糾紛越演越烈。中國外交部領事司14日晚間突然呼籲...

口水戰升級？陸若報復高市言論有這4招 彭博分析：日本恐孤軍奮戰

日本與中國大陸因台灣問題，近日緊張情勢升高，雙方目前都不願退讓。北京指控日本新任首相高市早苗的前不久的發言威脅到中國，因...

陸憤怒升級！陸官媒列高市「7宗罪」煽動仇恨 陸罕見連用這詞回應

日本首相高市早苗7日在眾議院答詢時的「台灣有事說」，造成1周以來陸、日外交關係震盪，繼大陸外交部、國台辦等單位抨擊，大陸...

夏季旅日消費陸客居冠！大陸用觀光施壓高市 日方難接受：對中立場沒變

日本首相高市早苗日前關於「台灣有事」的發言引發外交糾紛，中國大陸外交部14日晚間突然呼籲大陸公民「近期暫勿前往日本」。日...

消息人士：印度克什米爾警察局發生爆炸 釀9死29傷

警方消息人士表示，昨天深夜，印度控制的克什米爾地區一座警察局內，一堆被沒收的爆裂物發生爆炸，造成至少9人死亡、29人受傷

澤倫斯基親信涉貪重擊政壇…烏清查國營企業 IMF出手了

烏克蘭爆發「1億美元能源部貪腐案」持續延燒，已導致兩名部長去職，總統澤倫斯基一名親信遭制裁。為平息風波，總理思維里登科（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。