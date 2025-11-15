陸憤怒升級！陸官媒列高市「7宗罪」煽動仇恨 陸罕見連用這詞回應

日本首相高市早苗7日在眾議院答詢時的「台灣有事說」，造成1周以來陸、日外交關係震盪，繼大陸外交部、國台辦等單位抨擊，大陸外交部14日深夜提醒民眾，近期避免前往日本後，具新華社背景的時政帳號「牛彈琴」15日再批高市早苗犯下「嚴重干涉中國內政」等「7宗罪」，稱過去十多年中日關係起起伏伏，好不容易過去2年有所好轉，但高市早苗舉動徹底破壞關係改善的趨勢，煽動起兩國之間新的仇恨情緒。

「牛彈琴」指，針對大陸外交部領事司發布提醒民眾近期避免前往日本，分析原因至少2個，除了今年以來日本社會對大陸公民違法犯罪案件多發，發生多起在日的大陸公民遇襲事件外，更涉及高市早苗近日發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化陸日人員交流氛圍，給在日的大陸公民人身和生命安全帶來重大風險。

文章認為，大陸官方的憤怒在升級，在短短2小時內已經2次「奉示約見」，包含大陸外交部副部長孫衛東奉示召見日本駐華大使金杉憲治、駐日大使吳江浩奉示約見日本外務事務次官船越健裕。

該文強調，「奉示約見」在大陸外交史上是非常罕見，分析「這代表著更高層的態度和意志」。

文章分析高市早苗在涉台敏感問題上，至少犯下「七宗罪」：第一是嚴重干涉中國內政，高市早苗暗示武力介入台海問題，嚴重違背國際法和國際關係基本準則；第二是破壞戰後國際秩序。

第三是違背一個中國原則和陸日四個政治文件精神；第四是破壞陸日關係政治基礎。前面的原則和精神都棄之不顧，陸日關係自然就地動山搖；第五是嚴重傷害大陸人民感情。

第六是違背剛做的政治承諾，因為她稍早才與大陸國家主席習近平見面，她當時表態在台灣問題上，日本將堅持1972年日中聯合聲明中的立場；第七則是錯了還不改。在中方多次嚴正交涉後，仍拒不撤回錯誤言論。

文章批評，高市早苗是「麻煩製造者」，「真創造了歷史」。文章認為，從中日建交以來，「不管哪個首相一開始都謹言慎行，沒有一個像高市這樣在敏感問題上如此魯莽，沒有一個像高市這樣讓大陸如此憤怒，沒有一個讓中日開局如此糟糕。」