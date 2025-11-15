消息人士：印度克什米爾警察局發生爆炸 釀9死29傷

快訊

中央社／ 印度斯利那加15日綜合外電報導
印度控制的克什米爾地區一座警察局內，一堆被沒收的爆裂物14日深夜發生爆炸。印度安全部隊在爆炸現場附近警戒。路透社
印度控制的克什米爾地區一座警察局內，一堆被沒收的爆裂物14日深夜發生爆炸。印度安全部隊在爆炸現場附近警戒。路透社

警方消息人士表示，昨天深夜，印度控制的克什米爾地區一座警察局內，一堆被沒收的爆裂物發生爆炸，造成至少9人死亡、29人受傷。

路透社報導，消息人士表示，大部分死者為警察，包括正在檢驗爆裂物的鑑識人員。他們指出，一些傷者情況危急。

其中一名消息人士說：「罹難者的身分仍在確認中，因為有些屍體已被燒得面目全非。」

這名消息人士表示：「爆炸威力之大，以致部分屍塊是在鄰近住家附近被找到，距離警察局大約100至200公尺遠。」

稍早，一名當地警官告訴路透社，爆炸震撼了瑙鋼（Nowgam）警察局。該名警官說，火勢已吞沒整個警察局，消防人員已緊急趕往搶救。

4天前，新德里發生一宗汽車爆炸案，造成至少8人喪生。印度政府已將這起事件認定為恐攻事件。

擁有核武的印度與巴基斯坦為爭奪克什米爾（Kashmir）這一爭議地區已持續數十年爆發零星戰爭。兩國都聲稱對該地區擁有完整主權，但各自僅實際控制其中一部分。

警察 爆炸 印度
