中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

日本首相高市早苗日前關於「台灣有事」的發言，引發日本與中國大陸之間的外交糾紛越演越烈。中國外交部領事司14日晚間突然呼籲大陸公民「近期暫勿前往日本」。日本前航空幕僚長（相當於空軍司令）田母神俊雄15日在「X」發文表示：「非常歡迎」。

田母神先提到中國政府呼籲國民避免赴日，理由是日本在高市相關言論引發的局勢下，可能無法保障中國公民安全；接著他對中國的舉動表示「非常歡迎」。

母田神寫道：「中國人在日本國內過多，困擾的是日本方面。我國應該努力建設一個不依賴中國人訪日的國家。這樣做，國家才能更和平。」

中国政府が中国国民の日本渡航を控えるよう呼びかけている。日本では高市総理の台湾有事の発言などがあり中国人の安全が保障されない恐れがあるという。大歓迎だ。中国人が日本国内に増え過ぎて困っているのは日本側だ。我が国は中国人日本訪問者などに依存しない国造りに努力した方がよい。その方が国… — 田母神俊雄 (@toshio_tamogami) 2025年11月14日

日本慶應義塾大學法學部教授竹田恆泰在X發文表示：「這就是中共交替使用利誘與施壓的手法。我們不能向這種恫嚇低頭。」竹田還說，日本正為觀光客過多而頭痛，中國呼籲陸客勿訪日，「對我們來說反而求之不得」。

全日本新聞網（ANN）報導，中國旅行業者表示，目前還沒有看到明顯影響，但也有人提到，「安全是旅遊最基本的前提」，擔心這項呼籲會左右旅客的意願。此外，旅居中國的日本人也開始出現疑慮，擔心接下來的民間交流活動，甚至商務往來，是否會受到波及。