聽新聞
0:00 / 0:00
中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎
日本首相高市早苗日前關於「台灣有事」的發言，引發日本與中國大陸之間的外交糾紛越演越烈。中國外交部領事司14日晚間突然呼籲大陸公民「近期暫勿前往日本」。日本前航空幕僚長（相當於空軍司令）田母神俊雄15日在「X」發文表示：「非常歡迎」。
田母神先提到中國政府呼籲國民避免赴日，理由是日本在高市相關言論引發的局勢下，可能無法保障中國公民安全；接著他對中國的舉動表示「非常歡迎」。
母田神寫道：「中國人在日本國內過多，困擾的是日本方面。我國應該努力建設一個不依賴中國人訪日的國家。這樣做，國家才能更和平。」
日本慶應義塾大學法學部教授竹田恆泰在X發文表示：「這就是中共交替使用利誘與施壓的手法。我們不能向這種恫嚇低頭。」竹田還說，日本正為觀光客過多而頭痛，中國呼籲陸客勿訪日，「對我們來說反而求之不得」。
全日本新聞網（ANN）報導，中國旅行業者表示，目前還沒有看到明顯影響，但也有人提到，「安全是旅遊最基本的前提」，擔心這項呼籲會左右旅客的意願。此外，旅居中國的日本人也開始出現疑慮，擔心接下來的民間交流活動，甚至商務往來，是否會受到波及。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言