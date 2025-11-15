快訊

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本大阪的金龍拉麵道頓堀店7日從早上就坐滿外國顧客，門口大排長龍。路透
日本大阪的金龍拉麵道頓堀店7日從早上就坐滿外國顧客，門口大排長龍。路透

日本首相高市早苗日前關於「台灣有事」的發言，引發日本與中國大陸之間的外交糾紛越演越烈。中國外交部領事司14日晚間突然呼籲大陸公民「近期暫勿前往日本」。日本前航空幕僚長（相當於空軍司令）田母神俊雄15日在「X」發文表示：「非常歡迎」。

田母神先提到中國政府呼籲國民避免赴日，理由是日本在高市相關言論引發的局勢下，可能無法保障中國公民安全；接著他對中國的舉動表示「非常歡迎」。

母田神寫道：「中國人在日本國內過多，困擾的是日本方面。我國應該努力建設一個不依賴中國人訪日的國家。這樣做，國家才能更和平。」

日本慶應義塾大學法學部教授竹田恆泰在X發文表示：「這就是中共交替使用利誘與施壓的手法。我們不能向這種恫嚇低頭。」竹田還說，日本正為觀光客過多而頭痛，中國呼籲陸客勿訪日，「對我們來說反而求之不得」。

全日本新聞網（ANN）報導，中國旅行業者表示，目前還沒有看到明顯影響，但也有人提到，「安全是旅遊最基本的前提」，擔心這項呼籲會左右旅客的意願。此外，旅居中國的日本人也開始出現疑慮，擔心接下來的民間交流活動，甚至商務往來，是否會受到波及。

高市挺台遭中國外交官嗆斬首 吳釗燮譴責破壞區域穩定

馬英九批高市早苗涉台發言 陳冠廷：遺憾以北京視角評論

嗆輪不到高市早苗對台海指手畫腳 洪秀柱：中華民族有智慧處理好兩岸

高市早苗涉台言論 馬英九：錯引集體自衛權 攪動台海情勢

「首相自己把國家引向危機」 日在野黨議員質疑高市發言

日本立憲民主黨眾議員小澤一郎辦公室15日在X發文，針對首相高市早苗有關「台灣有事」的發言提出嚴厲批評。

因應突發事態？日相高市傳檢討「非核三原則」想修改這一條

共同社14日報導，日本長期奉行「不擁有、不生產、不引進」核武的「非核三原則」。然而，日本政府消息人士透露，鑒於日本當前面...

消息人士：印度克什米爾警察局發生爆炸 釀9死29傷

警方消息人士表示，昨天深夜，印度控制的克什米爾地區一座警察局內，一堆被沒收的爆裂物發生爆炸，造成至少9人死亡、29人受傷

澤倫斯基親信涉貪重擊政壇…烏清查國營企業 IMF出手了

烏克蘭爆發「1億美元能源部貪腐案」持續延燒，已導致兩名部長去職，總統澤倫斯基一名親信遭制裁。為平息風波，總理思維里登科（...

瑞士布拉滕冰川30秒滅村 重建要5億美元村民卻不願搬離

今年春天，瑞士阿爾卑斯山的一座冰川在30秒內崩塌，布拉滕村瞬間被泥流與巨石掩埋，300名居民失去家園。政府不到一周便宣布重建，估計總成本逾5億美元（約新台幣155億元）。這不僅是一場救災工程，更是瑞士人面對暖化時代的信仰考驗：當山在融化，人是否仍能留下？

