分析：陷貪腐、戰場、資金3重危機 烏克蘭今冬險峻

中央社／ 基輔14日綜合外電報導

烏克蘭爆出國家核能公司收受鉅額回扣醜聞，引發歐洲援烏資金恐遭貪墨侵吞而非全用於抗俄的質疑。烏克蘭當前戰場敗退、資金告罄且能源設施遭創，面臨開戰以來最險峻的冬天。

華盛頓郵報指出，烏克蘭國家核能公司的回扣醜聞牽連到總統澤倫斯基一名親信兼前商業夥伴。自俄羅斯2022 年2月底入侵以來，歐盟及成員已提供烏克蘭超過2000億美元財政、人道和軍事援助，包含捐款、貸款和實物支援。

歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）稱這起貪污醜聞「極其不幸」，還說基輔應對此事「極為嚴肅看待」。

烏克蘭國家肅貪局（NABU）與肅貪專責檢察署（SAPO）兩大反貪機構本週宣布展開大規模調查。澤倫斯基辦公室今夏曾試圖削弱這兩個肅貪機構，但在引起大規模示威及歐盟譴責後，最終打消動作。

根據調查人員這週對偵辦案情的簡述，涉案者從烏克蘭國家核能公司（Energoatom）簽署的一些合約前後收取約1億美元回扣，當中部分合約是為建造防護設施，保護能源基建遭俄軍空襲。

烏克蘭能源部長葛林丘克（Svitlana Grynchuk）與司法部長加盧申科（German Galushchenko）在澤倫斯基要求下12日請辭。被指為本案核心人物、澤倫斯基親信兼前商業夥伴明迪奇（Timur Mindich）已逃往海外。

澤倫斯基當前正向歐洲尋求新一輪資金奧援，此外一項新規定允許尚未被徵召的年輕烏克蘭男性出國，造成近期大量烏克蘭男子湧向歐洲各國，烏軍缺兵情況雪上加霜。這起貪瀆案曝光時機可謂屋漏偏逢連夜雨。

根據德國內政部統計，18至22歲烏克蘭男性入境德國人數，從8月中每週約19人，飆升至10月的每週1400到將近1800人，迫使德國總理梅爾茨（FriedrichMerz）揚言削減新抵達烏克蘭人的社福給付，對已在德國居住的烏克蘭人也會有相應調降。

政治新聞網POLITICO刊出歐洲分台外交事務專欄作家戴特默（Jamie Dettmer）專文，指即將到來的今冬將是烏克蘭4年來最險峻的冬天。

首先是烏克蘭的資金恐於明年2月耗盡。然而歐盟擬用遭凍俄羅斯央行資產為基礎，發行1400億歐元貸款給烏克蘭的計畫，因比利時擔心法律訴訟與俄國報復，加上斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）反對，計畫卡關。

其次是戰場上烏軍壓力日增，交戰一年多的烏東後勤與交通重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk,俄稱紅軍城）幾告失守恐成轉捩點，俄軍將更能威脅具戰略意義的烏東3要塞－康士坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）、克拉莫托斯克（Kramatorsk）與斯拉夫揚斯克（Sloviansk）。

除資金與戰場外，基輔的第3個挑戰是能源受創。當前俄國不僅瞄準電網，還鎖定天然氣基礎設施，空襲攻擊規模更大的同時，烏克蘭的防空能力卻在下滑，距離冬季僅剩一個月，烏克蘭恐已失去1/3以上的天然氣生產能力。

戴特默直言，能否撐過當前種種劣勢以免不利的和平協議被強加於身，已是基輔當前最大難題。

烏克蘭 澤倫斯基 能源
相關新聞

中國勸公民近期暫勿赴日本 日本前航空幕僚長：非常歡迎

日本首相高市早苗日前關於「台灣有事」的發言，引發日本與中國大陸之間的外交糾紛越演越烈。中國外交部領事司14日晚間突然呼籲...

「首相自己把國家引向危機」 日在野黨議員質疑高市發言

日本立憲民主黨眾議員小澤一郎辦公室15日在X發文，針對首相高市早苗有關「台灣有事」的發言提出嚴厲批評。

因應突發事態？日相高市傳檢討「非核三原則」想修改這一條

共同社14日報導，日本長期奉行「不擁有、不生產、不引進」核武的「非核三原則」。然而，日本政府消息人士透露，鑒於日本當前面...

消息人士：印度克什米爾警察局發生爆炸 釀9死29傷

警方消息人士表示，昨天深夜，印度控制的克什米爾地區一座警察局內，一堆被沒收的爆裂物發生爆炸，造成至少9人死亡、29人受傷

澤倫斯基親信涉貪重擊政壇…烏清查國營企業 IMF出手了

烏克蘭爆發「1億美元能源部貪腐案」持續延燒，已導致兩名部長去職，總統澤倫斯基一名親信遭制裁。為平息風波，總理思維里登科（...

瑞士布拉滕冰川30秒滅村 重建要5億美元村民卻不願搬離

今年春天，瑞士阿爾卑斯山的一座冰川在30秒內崩塌，布拉滕村瞬間被泥流與巨石掩埋，300名居民失去家園。政府不到一周便宣布重建，估計總成本逾5億美元（約新台幣155億元）。這不僅是一場救災工程，更是瑞士人面對暖化時代的信仰考驗：當山在融化，人是否仍能留下？

