德總理籲澤倫斯基 確保烏國青年勿大量湧入德國

中央社／ 柏林14日綜合外電報導

德國總理梅爾茨昨天告訴烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy），他需要確保烏克蘭的年輕男性不會大量湧入德國。梅爾茨表示，兩人進行了一場「長時間」的電話會談。

路透社報導，梅爾茨（Friedrich Merz）在柏林一場貿易大會上表示，烏克蘭國內需要這些年輕男性。

根據歐盟統計局（Eurostat）數據，歐盟國家在9月記錄到7萬9205名烏克蘭難民，這是自2023年8月以來最高的月度數字。

歐盟統計局指出，難民人數增加的原因是烏克蘭在今年8月決定允許18歲至22歲的男性自由跨越邊境。

歐盟統計局本週透過聲明表示，目前有超過120萬名烏克蘭難民居住在德國，占歐盟難民總人數的28.3%。

梅爾茨表示，德國政府也計劃調整給予烏克蘭難民的福利，以便「工作的誘因大於留在福利體系中的誘因」。

根據內閣預計將於下週批准的法案草案，今年4月1日之後抵達德國的烏克蘭人，將根據較低額度的「尋求庇護者福利法」（Asylum Seekers' Benefits Act）領取福利，而非「公民津貼」（Citizen's Allowance）。

不過，他們仍可立即進入勞動力市場，並可繼續獲得諮詢服務及工作機會。

烏克蘭 難民 歐盟
